Zakaj se vsi zgledujejo po Danielu Popoviću

V osemdesetih ga je pesem Džuli izstrelila med glasbene zvezde takratne Jugoslavije in od takrat je Daniel Popović stalnica na družabni sceni. In kot se za slavno osebnost spodobi, je pomembno, da skrbi tudi za brezhibno zunanjo podobo. Ne le z izbrano garderobo in skrbno urejeno pričesko – pomembnejše od vsega tega je nasmeh.

Zakaj je nasmeh tako pomemben

Lep, odkrit in samozavesten nasmeh izžareva posebno energijo, tudi privlačnost. A kaj, ko svoj nasmeh pogosto prikrivamo in se zadržujemo – nemalokrat tudi zaradi težav z zobmi. Obarvani ali krivi zobje in brezzobost so pogosto velika ovira, ki nam preprečuje, da bi bili v družbi bolj samozavestni. V primeru Daniela Popovića bi bila ta ovira še usodnejša – slabi zobje bi mu namreč onemogočali, da bi v javnosti izžareval pravo zvezdniško energijo.

Ko je odkril dr. Zdravka Trampuša in njegovo kliniko Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu, je našel rešitev, ki mu omogoča brezskrbne nastope v javnosti.

»Ker sem javna oseba, je lep nasmeh ena pomembnejših stvari,« nam je zaupal Daniel in ob tem dodal: »Sem kadilec in rad pijem kavo. Vse te razvade so se z leti začele kazati tudi na zobeh.« Na srečo mu je žena Aleksandra povedala za dr. Trampuša, tako da je njegov nasmeh danes še lepši kot pred 20 leti.

Daniel Popović se po zaslugi dr. Trampuša spet lahko smeje. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Kakšna je skrivnost klinike Ortoimplant Dental Spa

Njihova glavna prednost je nedvomno strokovnost in potem še dejstvo, da se vsakemu pacientu posvetijo poglobljeno, tako da za vsakega najdejo inovativno rešitev, ki zagotavlja popoln nasmeh.

Ne glede na to, ali so vaše težave samo estetske in bi potrebovali samo nekaj manjših popravkov ali pa se imate večje težave, kot je brezzobost, imajo v kliniki pravo rešitev.

Zasnova klinike je resnično revolucionarna in to je že ob vstopu najbolj navdušilo tudi Daniela Popovića. »Moram reči, da sem se vedno bal zobozdravnika, kdo se ga pa ne (smeh). Vsi vemo, da to niso prijetne zadeve. Vedno te je strah, kako boš prenesel vse skupaj, koliko časa bo trajalo, ali bodo kakšni zapleti in kakšen bo končni rezultat.« Vendar že od prvega obiska pri njih je ta strah izginil: »Preprosto sem se prepustil strokovnim rokam. In vse je potekalo nad pričakovanji – brez bolečin, brez zapletov, končni rezultat pa vrhunski. Sploh ne najdem besed, s katerimi bi opisal, kako srečen sem, da sem se odločil prav zanje.«

Ob prihodu v kliniko ga je navdušila pomirjujoča atmosfera, ki je tam prevladovala: »Veliko svetlobe, prijazen prostor, nobenega vonja po zobozdravniku, kot da sem na nekem tretmaju, ne pa pri zobozdravniku. Vse na kliniki je kot v filmu. Domačnost in prijaznost čutiš na vsakem koraku. Nimaš občutka, da si na kliniki.« Pika na i celotnega doživetja pa so njihove edinstvene spa storitve: »Vsak pacient, ki je operiran, gre tudi skozi poseben Dental spa protokol, ki vključuje zdraviliške tretmaje. Oba z ženo sva šla skozi ta protokol in lahko rečem, da so njihovi zdraviliški tretmaji izjemni, predvsem limfna drenaža, avtotransfuzija ozonirane krvi in ​​intravenski dodatki.«

Z revolucionarnimi zobnimi vsadki do popolnega nasmeha. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Težave z brezzobostjo? Revolucionarni zobni vsadki so prava rešitev

Inovacije na področju implantologije so v zadnjih letih naredile izjemen preskok, temu napredku ves čas zavzeto sledi tudi dr. Trampuš, ki je v svojo kliniko uvedel le najbolj sofisticirane in napredne rešitve.

Zobni vsadki so trajna in fiksna rešitev, ki odpravlja težave z brezzobostjo. Ker so podobni naravnim zobem, v celoti opravljajo svojo funkcijo. Drugače kot večina klasičnih protez, ki pogosto ne zagotavljajo zadostne stabilnosti, so zobni vsadki vgrajeni v čeljustno kost in služijo kot korenina zoba. Tudi v primerjavi z zobnimi mostički imajo vsadki kar nekaj prednosti: ni treba pobrusiti sosednjih (tudi zdravih) zob za namestitev

večja funkcionalnost

boljša estetika

lažja higiena

bolj dolgotrajna rešitev

V kliniki Ortoimplant zagotavljajo, da boste z revolucionarnimi zobnimi vsadki, ki rešujejo še tako zapletene težave z brezzobostjo, tudi vi kot Daniel Popović in številni zadovoljni pacienti končno našli pravi nasmeh.

FOTO: Ortoimplant Dental Spa

»Izguba zob lahko privede do resnih težav. Na kliniki Ortoimplant Dental Spa ponujamo brezplačne diagnostične preglede, kjer lahko vsakemu ustrezno svetujemo za njegov primer. Ne bojte se stopiti korak bližje k zdravemu nasmehu.«

Kakšne rešitve z zobnimi vsadki ponujajo

Najbolj priljubljena metoda zobnih vsadkov je All-on-4, ki omogoča popolno rekonstrukcijo zobne vrste s samo štirimi vsadki, ki se vgradijo v zgornjo ali spodnjo čeljust, včasih pa tudi v obe. Zobni niz je digitalno oblikovan, kar omogoča odlično rekonstrukcijo zob.

Zobni vsadki Zygoma, ki se vstavljajo v lično kost, kjer je dovolj opore za njihovo nameščanje, uspešno premostijo izgubo kostnine v zgornji čeljusti. Ti vsadki so lahko dolgi do 60 milimetrov. To omogoča rešitev za tiste, ki bi sicer potrebovali presaditev kosti ali dvig sinusov.

Z metodama All-on-4 in Zygoma All-on-4 ter pterigoidnimi in subperiostalnimi vsadki ni več razloga za nošenje neudobnih in zastarelih protez, ki zmanjšujejo kakovost življenja.

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant Dental Spa