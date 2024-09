Za lažje hujšanje in boljšo prebavo: napitek iz štirih sestavin s čudežnim učinkom

Ajurveda je stara indijska praksa zdravljenja telesa in duha s pomočjo živil iz narave.

Ena od tehnik vključuje napitek z mnogimi pozitivnimi učinki na telo. Gre za pijačo iz semen kumine, koriandra in koromača, ki pomaga pri hujšanju in izboljšuje prebavo. Glavno vlogo v njem igrajo kumina, koriander in koromač.

Čaj iz koromača koristi prebavi. FOTO: Mescioglu/Gettyimages

Blagodejni učinki kumine, koromača in koriandra

Kumina blaži prebavne motnje, omili zaprtje in vetrove. Ob tem spodbuja izločanje strupenih snovi iz telesa.

Koriander je prav tako zaveznik dobre prebave, pomaga tudi pri težavah s sečili, spodbuja absorpcijo hranljivih snovi, blaži mišične krče ter telesna vnetja.

Koromač krepi organizem, spodbuja presnovo maščob, pomaga pri sindromu razdražljivega črevesja, sprošča prebavni trakt, stimulira delovanje limfnega sistema in izboljšuje koncentracijo.

Kombinacija teh semen tvori močan napitek, ki krepi odpornost in pomaga tudi pri hujšanju.

Kumina FOTO: Dipakshelare/Gettyimages

Kako pripraviti pijačo

Sestavine:

250 mililitrov vode

tretjina čajne žličke semen kumine

tretjina čajne žličke semen koromača

tretjina čajne žličke semen koriandra

Priprava napitka:

Segrejte vodo. Ko zavre dodajte semena.

Ugasnite gretje in počakajte, da se semena namakajo pet minut.

Koriander FOTO: Elena Schweitzer/Shutterstock

Topel in svež

Da bi dosegli maksimalne učinke, pijte svežega in dokler je napitek še topel. Najbolje med obroki v prvem delu dneva. Ker deluje diuretično, ga ni priporočljivo piti v večernih urah.

Strokovnjaki ajurvede priporočajo največ dve skodelici na dan, piše dnevnik.hr.