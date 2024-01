Za hormonsko ravnovesje

Ko so naši hormoni v ravnovesju, po navadi nimamo težav. Vendar je takšno stanje redko, saj je današnji način življenja vse prej kot uravnotežen. Zaradi vse hitrejšega življenjskega ritma, slabega prehranjevanja, preveč vsakodnevnega stresa in onesnaženosti okolja so na udaru tudi hormoni. Po nekaterih podatkih ima težave s hormonskim neravnovesjem že večina odraslih po 30. letu starosti. Znaki se kažejo precej različno: postanemo lahko (kronično) utrujeni, smo brez energije, se spopadamo z nespečnostjo, se težko koncentriramo in imamo težave s spominom, smo razdražljivi in imamo morda težave s povečanjem telesne teže.

Zdravstvene težave

Spremembe na ravni hormonov doživljamo tako moški kot ženske. Pogosto so spremembe mile, težava nastopi, če se pravo ravnovesje hormonov v telesu poruši, saj to pomembno vpliva na splošno zdravje. Veliko je vzrokov, ki pripeljejo do hormonskega neravnovesja: krivi so lahko strupi iz okolja, neustrezna prehrana, zdravila, celo kozmetični izdelki, ki jih uporabljamo. Krivca sta tudi genetska predispozicija in stres, slednji velja za enega glavnih dejavnikov tveganja številnih bolezni modernega človeka. Vse to lahko prizadene naše presnovne poti in poruši razmerja med posameznimi hormoni in njihov cikel izločanja. Prevelike ali premajhne količine hormonov lahko torej povzročijo veliko zdravstvenih težav. Kadar se stanje prevesi v kronično, postane hormonsko neravnovesje očitno tudi v razpoloženju in obnašanju, posledica so lahko psihično neravnovesje in druge spremembe, kot so zastajanje vode v telesu, nihanje telesne teže in nezmožnost začeti dan brez skodelice kave, ki velja za eno od živil, ki uničuje naše hormonsko ravnovesje. Kofein nas bo zjutraj sicer prebudil, hkrati pa negativno vplival na imunski odziv telesa. Z njim bomo telo osiromašili vitamina B, tudi magnezija in cinka.

Zdrav način življenja

Ker ima vsak posameznik individualno hormonsko sliko, je pomembno, da sami prepoznamo znake, ki kažejo na to, da z našimi hormoni ni vse tako, kot bi moralo biti, in ustrezno ukrepamo. Strokovnjaki svetujejo zdrav način življenja in izogibanje slabim razvadam: zmanjšajmo vnos alkohola, kofeina, sladkorja in živalskih beljakovin. Pomagamo si z uživanjem sveže in uravnotežene prehrane, zlasti jemo več sadja, zelenjave, stročnic, oreškov, rib, semen in lanu. Poskrbimo za vnos živil, bogatih z vitamini skupine B in vitaminom C, aminokislinami in maščobnimi kislinami omega 3. Ob tem ne smemo pozabiti na redno telesno vadbo in vzdrževanje ustrezne telesne teže. Naučimo se tehnik za obvladovanje stresa in se vsak dan sproščamo. S ponovno vzpostavitvijo ravnovesja med hormoni bomo olajšali simptome, ki jih neravnovesje povzroča, preprečili izgubo spomina, izboljšali zdravje srca in kosti ter zmanjšali možnosti za nastanek osteoporoze. Hkrati bomo vsak dan uživali v dobrem počutju.