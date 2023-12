Vsi se lahko pozdravimo: naši možgani poznajo pet različnih načinov valovanja

Vianna Stibal, začetnica theta zdravljenja, je zaradi zdravstvenih težav začela študirati naturopatijo in odprla prehransko posvetovalnico. Ko so ji odkrili tumor v desni stegnenici, so ji napovedali le še nekaj mesecev življenja. V stiski se je obrnila na stvarnika z vprašanjem, zakaj ona. Nepričakovano je dobila odgovor in vodenje, tako se je odločila, da se bo pozdravila. Začela je intenzivno razstrupljanje, molila, se zdravila na kliniki Mayo. Ob bolečini je izstopila skozi kronsko čakro, vprašala stvarnika, kaj ji je, in rekla bolečini, naj izgine. In je! Hipno je ozdravela, tehniko pa se je zaobljubila deliti s svetom, iz česar je razvila theta zdravljenje.

Pet načinov valovanja

Naši možgani poznajo pet različnih načinov valovanja: alfa, beta, gama, delta in theta. Nenehno ustvarjajo valove vseh teh frekvenc. Theta je stanje zelo globoke sprostitve, kot se uporablja v hipnozi, podobno je transu, sanjanju ali večurni meditaciji, možganski valovi se pri tem upočasnijo na frekvenco od 4 do 7 ciklusov na sekundo. Predstavljajo podzavest in nadzorujejo naše vedenje in prepričanja, na njih pa temeljijo tudi duhovne prakse tibetanskih menihov in kahun, havajskih »čarodejev«, ki hodijo po vroči lavi.

Imamo ključe do lastnega zdravja, telesa in vitalnosti. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Znanstveno so dokazali, da pri Viannini tehniki vstopajo v theta stanje tisti, ki jo izvajajo, in prejemniki zdravljenja. Sama pravi, da proces poteka v stanju, ki ga imenuje zavest boga. Izkazalo se je, da je učinkovita pri večini zdravstvenih težav, razen če jo blokirajo negativna prepričanja ljudi, ki si v sebi ne želijo ozdraveti. »Vsi imamo ključe do lastnega zdravja, telesa in vitalnosti,« pravi Vianna. »V hipu lahko spremenimo svoja prepričanja in sisteme, ki vodijo naše odločitve. To so namreč programi, ki smo se jih naučili v otroštvu, nekateri se prenašajo iz roda v rod ali skozi več naših življenj. Oblikujejo se lahko na jedrni, genetski, zgodovinski ravni in na ravni duše. Pogosto lahko ozdravimo šele, ko jih odstranimo in zamenjamo, saj s tem telesu omogočimo, da premaga bolezen.«

Možgani so kot mišica. Čim bolj jih razvijamo, boljši postajajo.

Misli ustvarjajo življenje

V theta zdravljenju sodelujemo s kreatorjem in raziskujemo podzavestni in zavestni um. Pri tem moramo paziti, kako zastavimo trditve, ki imajo v theta stanju neverjetno moč, da postanejo resničnost. »V globokem tehta valovanju odpremo vrata zdravljenju, vpogledom in hipnim manifestacijam s pomočjo kreatorja, če to naš um sprejme za resnično. Vizualizacija in pričakovanje, da se bo vizija uresničila, sta tako del procesa, saj naše misli ustvarjajo naše življenje,« pojasnjuje. »Možgani so kot mišica. Čim bolj jih razvijamo, boljši postajajo. Čim bolj se povezujemo s kreatorjem, bolje vidimo v notranjost telesa, izvajamo zdravljenja in opazujemo. Ko v theta zdravljenju izstopimo iz svojega energijskega prostora in se povežemo s kreatorjem, domišljija postane resničnost,« poudarja.