Vsak peti ima težave z erekcijo

Spolnost je pomemben del partnerskega odnosa, neposredno vpliva na naše počutje, zdravje in sploh na življenje, zato je pomembno, da motnje erekcije ustrezno obravnavamo. Gre za dokaj pogoste težave pri moških, ki se s starostjo lahko stopnjujejo, poleg tega pa je erekcija neposredno povezana s splošnim zdravstvenim stanjem.

Na pojav erektilne motnje lahko vplivajo tudi pretekli kirurški posegi in bolezni, kot je sladkorna bolezen, pomembni so tudi psihični dejavniki.

»Motnja erekcije je pogosto eden prvih kazalnikov srčno-žilnih bolezni,« opozarja Jošt Janša, dr. med., spec. urologije, iz Medicinskega centra Barsos. »Na njen pojav lahko vplivajo tudi pretekli kirurški posegi in bolezni, kot je sladkorna bolezen, pomembni pa so tudi psihični dejavniki. V Sloveniji se z njo srečuje že skoraj vsak peti moški, težave pa se pogosteje začnejo pojavljati po 40. letu. Do 40. leta doletijo do 10 odstotkov moških, pri starejših od 70 let pa jih ima več kot 50 odstotkov.«

Splošno zdravje

Moški še vedno težko spregovorijo o motnjah erekcije, saj so zanje pogosto tabu tema, opozarja: »Partnerica naj spodbudi moškega, da izrazi stisko, in mu ponudi podporo pri iskanju rešitev. Skupno reševanje težav lahko tudi okrepi partnerski odnos. Pomembno je tudi, da se moški pogovori z zdravnikom o svojih težavah. Zdravnik lahko predpiše ustrezno zdravljenje ali pa bolnika napoti na obravnavo k urologu.« Kot rečeno, pa je strah pred stigmo pogosto ovira pri iskanju pomoči, zato je zelo pomembno ozaveščanje o težavah s spolnostjo in oblikah pomoči za izboljšanje spolnega življenja.

Urolog Jošt Janša poudarja, da je erekcija neposredno povezana s splošnim zdravstvenim stanjem. FOTO: osebni arhiv

Pri tem velja postaviti v ospredje tudi splošno zdravje, kajti številne bolezni, stanja in nezdrav življenjski slog lahko negativno vplivajo na erektilno funkcijo, opozarja sogovornik in priporoča: »Preprečevanje težav z erekcijo vključuje zdrav življenjski slog in obvladovanje morebitnih osnovnih zdravstvenih težav. Pazimo na ustrezno, uravnoteženo prehrano, bogato z zelenjavo, sadjem in zdravimi maščobami, kar lahko izboljša splošno zdravje in stanje krvnih žil. Ne pozabimo na redno telesno dejavnost, torej najmanj 30 minut zmerne vadbe na dan, kar lahko izboljša prekrvitev in zmanjša tveganje za težave z erekcijo. Zelo pomembno je tudi upravljanje stresa s tehnikami sproščanja, kot so joga, meditacija ali dihalne vaje, ki lahko vplivajo na spolno funkcijo.«