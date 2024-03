Tako lahko vrnemo svoje telo v ravnovesje

Zelo težko bi rekli, da nam je vreme letos prineslo tisto pravo, mrzlo in s snegom bogato zimo. Spomnimo se februarja, ko skoraj ni bilo dneva, ko dnevne temperature ne bi bile nižje od desetih stopinj Celzija. Za vse športne navdušence pa tudi tiste, ki se pogosto odpravijo na vsaj malce daljši rekreativni sprehod, je bilo takšno vreme kot naročeno. Težko bi se izgovarjali, da se na prostem niso mogli rekreirati.

Redna telesna aktivnost je vsekakor eden od pomembnih dejavnikov za vzdrževanje močnega imunskega sistema. Telo je tako bolje pripravljeno na borbo s številnimi virusi, ki to zimo niso veliko počivali. Že kratkotrajen prehlad, še bolj pa gripa lahko hitro izprazni zaloge v telesu, s katerimi se brani pred boleznijo.

S hidracijo boste povečali telesno zmogljivost, izboljšali razpoloženje in prebavo.

Prav zato je pomembno, da spomladi z različnimi ukrepi telo spet postavimo v ravnovesje. Če ste pozimi nekoliko zanemarili telesno aktivnost, bi bilo dobro, da se začnete udeleževati vodenih vaj, se večkrat odpravite na bazen ali pa vsaj za eno uro po službi skočite na bližnji hrib. Na ta način ne boste le krepili mišic in skrbeli za zdravo telesno težo, ampak tudi pozabili na skrbi, s tem pa blagodejno vplivali na duševno zdravje.

Spanje in sproščanje

Hkrati morate poskrbeti, da boste s pomočjo hrane v telo vnesli veliko vitaminov in mineralov. Na jedilniku naj se pogosto znajdejo zelenjava, sadje in oreščki, saj je znano, da ti vsebujejo veliko antioksidantov. Uživajte jedi iz polnozrnate moke, manj rdečega in mastnega mesa ter več rib. Izogibajte se jedem, bogatim z enostavnimi sladkorji in transmaščobnimi kislinami. Ne pozabite na jogurte, ki vsebujejo probiotične bakterije, mehke sire, fermentirano mleko, kefir, še vedno je aktualno kislo zelje.

Jogurt s sadjem je lahko odlična kombinacija. FOTO: Getty Images

Strokovnjaki priporočajo uživanje banan, saj vsebujejo pro- in prebiotike ter vlaknine, ki pomagajo uravnavati prebavo. Prebiotike najdemo še v polnozrnatem kruhu in koruzi, posegamo po ječmenu, ovsu, lanenem semenu, čebuli in česnu, stročnicah, špinači in medu.

Dveminutna hladna prha dobro vpliva na imunski sistem.

Zelo pomembno je skrbeti za redno hidracijo, spijte vsaj liter vode in pol na dan. S tem boste povečali telesno zmogljivost, izboljšali razpoloženje in prebavo.

Sicer pa tako kot v drugih letnih časih tudi spomladi skrbite, da boste naspani, spali naj bi osem ur na dan, poleg tega pa se morate znati sprostiti. Dandanes je mogoče obiskati različne sprostitvene tečaje, od zelo priljubljene joge naprej. Raziskave so pokazale, da lahko na imunski sistem zelo dobro vpliva tudi vsakodnevna od 2- do 3-minutna hladna prha.