Vnetje mehurja lahko s preprostimi ukrepi učinkovito preprečujemo

Vnetje mehurja ali cistitis je bakterijska okužba in eno od najbolj razširjenih bolezenskih stanj. Gre za zelo neprijetno okužbo, ki je pogostejša pri ženskah. Glede na raziskave se z vnetjem mehurja sreča najmanj vsaka druga, po nekaterih raziskavah pa celo 90 odstotkov žensk. Moški so manj dovzetni, vendar se tveganje poveča s starostjo, zlasti ob težavah s prostato.

»Vnetje mehurja v veliki večini primerov povzroča črevesna bakterija E. coli,« pojasnjuje Jošt Janša, spec. urologije iz Medicinskega centra Barsos. »Okužbe so pogostejše pri ženskah v rodni dobi, pri od 20 do 25 odstotkih pa je vnetje ponavljajoča se težava. Vzrok pogostejših okužb pri ženskah je anatomski, saj je sečnica krajša in bližje črevesju, zato so okoli nje pogosto bakterije. Med pogostimi vzroki za vnetja so tudi spolni odnosi. Pri nekaterih obstaja tudi večja nagnjenost, v redkih primerih se okužba razširi na ledvice.« Okužbe sečil, vključno z vnetjem mehurja, so pogostejše poleti, kot pojasnjuje sogovornik, predvsem zaradi dehidracije: »Zmanjšan vnos tekočine pomeni manjšo količino izločenega urina. Poleti se tudi bolj potimo in smo sploh bolj izpostavljeni bakterijam. Nosimo tudi na primer mokre kopalke, kar ustvarja okolje, idealno za rast bakterij.«

Ob potrjenem vnetju nam zdravnik predpiše antibiotik. FOTO: Shidlovski/Getty Images

Če simptome spremljajo vročina, mrzlica in bolečine v ledvenem predelu, gre po vsej verjetnosti za sočasno okužbo ledvic!

Pomagajo brusnice

Znaki okužbe mehurja so zelo značilni in neprijetni, najpogostejši je močna in pogosta nuja po uriniranju, ki je lahko tudi boleče. Ob vnetju odvajamo zelo majhne količine urina, pogosto nas tudi peče in boli nad sečnim mehurjem in po uriniranju: »Ob vnetju mehurja je uriniranje pogostejše, količina urina pa je vsakokrat manjša, urin je moten ali pa rdečkaste, rahlo rožnate ali temnejše barve, kar kaže na kri. Lahko ima tudi močen in neprijeten vonj, prisotne so tudi bolečine osrednjega dela medenice in predela okoli sramne kosti. Če simptome spremljajo vročina, mrzlica in bolečine v ledvenem predelu, gre po vsej verjetnosti za sočasno okužbo ledvic! V vsakem primeru je nujen obisk osebnega zdravnika.« Ob potrjenem vnetju nam zdravnik predpiše antibiotik, vsekakor je obvezno tudi pitje več tekočine.

»Pri vnetju sečnega mehurja si lahko najprej pomagamo sami. Pripravki za pomoč pri vnetju mehurja vsebujejo D-manozo in izvleček brusnic. Priporočajo se tako pri akutnem vnetju mehurja kot tudi pri ponavljajočih se vnetjih sečil. Zdravnik potrdi vnetje na osnovi značilnih znakov in simptomov ter s pomočjo analize urina. Antibiotik stanje močno izboljša. Ob vnetju ledvic pa brez antibiotika ni ozdravitve.«

Ob vnetju mehurja je uriniranje pogostejše, količina urina pa je vsakokrat manjša. FOTO: Satjawat Boontanataweepol/Getty Images

Vnetje mehurja lahko s preprostimi ukrepi učinkovito preprečujemo, ključno je predvsem zadostno pitje tekočine, s tem pa tudi redno uriniranje, s čimer odplaknemo bakterije. »Ključno je, da pri uriniranju mehur v celoti izpraznimo in se brišemo od spredaj nazaj, s čimer preprečimo razširitev bakterij iz anusa do vagine. Priporočam nošenje ohlapnejših oblačil in bombažnega spodnjega perila, saj lahko tesna oblačila in spodnje perilo dražijo sečnico. Zelo pomembno je tudi, da po spolnih odnosih čim prej izpraznimo mehur in ne zadržujemo urina, ko nas tišči. Odsvetujemo tudi uporabo kemičnih spermicidnih sredstev in diafragme, saj povečujejo tveganje za vnetje. Uporaba prhe namesto kopeli je prav tako priporočljiva, svetujem umivanje spolovila z blagim glicerinskim milom,« še sklene sogovornik.