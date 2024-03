Večinoma kriva bakterija

Vnetje mehurja je bakterijska okužba, glavni krivec zanjo pa je bakterija E. coli, ki je sicer naravno prisotna v našem telesu, med drugim v črevesju. Težava nastane, ko bakterija zaide v sečnico in od tam v mehur in prostato. V mehurju se oprimejo sten in se hitro razrastejo, kar povzroči vnetje mehurja ali cistitis. Simptomi cistitisa so pogosta potreba po uriniranju (tudi ko urina za izločanje skoraj ni), bolečina v medenici, neprijeten vonj urina in občasno tudi krvav urin, ki pa nas ne sme prestrašiti, saj ne opozarja na hujšo težavo. Včasih vnetje mine popolnoma brez simptomov.

Ob znakih vnetja je potreben obisk pri zdravniku.

Kadar gre za blago obliko vnetja, obisk zdravnika ni nujno potreben. Lahko se pozdravimo z uživanjem dovolj tekočine in rednim uriniranjem, ki pomaga odplaviti bakterije iz mehurja. Pomagata tudi čaj iz brusnic, ki bakterijam preprečuje, da bi se oprijele stene mehurja, in ursi čaj. Pomembna je higiena uriniranja, torej odvajanje vse vode hkrati, po opravljanju velike potrebe se s toaletnim papirjem obrišemo s sprednje strani nazaj.

K zdravniku moramo, če traja vnetje več kot tri dni ali če je zelo hudo; predpisal nam bo antibiotike. Pozorni moramo biti tudi na znake, ki lahko pomenijo, da se je vnetje razširilo na ledvice. To so bolečina v hrbtnem predelu v višini ledvic, ki je nenehna in ne pojenja, vročina, slabost in bruhanje. Če sumimo, da imamo vnetje ledvic, je obisk zdravnika nujen.

Lahko se razširi na ledvice. FOTO: Mi-viri/Getty Images

Pogosteje pri ženskah

Vnetje sečil se pogosto pojavlja pri ženskah, še posebno tistih v menopavzi in nosečnicah. Nosečnice morajo takoj, ko posumijo, da imajo vnetje, k zdravniku, saj lahko nezdravljena okužba poveča nevarnost za spontani splav ali prezgodnji porod.

Da se vnetje pogosteje pojavlja pri ženskah, je kriva anatomija: ženske imajo sečnico krajšo kot moški, pa tudi bližje anusa je, kar pomeni, da lahko bakterije iz črevesja lažje in hitreje zaidejo vanjo. Bakterija lahko v mehur zaide tudi pri uporabi tampona med menstruacijo.

Pomagamo si lahko z brusničnim čajem. FOTO: Roxiller/Getty Images

Po menopavzi imajo ženske manj hormona estrogena, to pa lahko med drugim povzroči tanjše stene mehurja in spremembo v naravni bakterijski flori vagine, zaradi česar se lažje okužijo.

Vnetju mehurja se lahko izognemo s pitjem dovolj tekočine, uživanjem brusnic, izpraznjenjem sečnega mehurja.

Sicer pa so dejavniki tveganja za pojav vnetja še spolni odnosi, oslabljen imunski sistem in slaba higiena.

Pri moških lahko vnetje mehurja povzroči vnetje prostate. Znaki prostatitisa so bolečina v presredku, povišana telesna temperatura, slabo počutje in pogosto pekoče odvajanje manjših količin urina. Zdravi se z antibiotiki, ki jih predpiše zdravnik.

V lekarni nam bodo proti vnetju poleg čajev ponudili sredstva z D-manozo ali izvlečkom brusnic. Oboje lahko jemljemo ne glede na to, kako težko obliko vnetja imamo, saj ne ovirata delovanja antibiotikov.