V postelji z nogavicami

Več dejavnikov je pomembnih za dober spanec, od primerne vzmetnice do pravšnje temperature in seveda teme. Ter nogavic. Če gremo v posteljo z nogavicami, naj bi hitreje zaspali in spali bolj trdno.

Ko smo zaspani, naša telesna temperatura počasi pada, to za telo pomeni, da smo pripravljeni na spanec. Če nosimo nogavice, ko zlezemo v posteljo, se poveča krvni obtok v stopalih, kar pomaga organizmu hitreje doseči optimalno temperaturo za spanje, pravijo strokovnjaki: ogrevanje nog pošlje signal možganom, naj znižajo telesno temperaturo, to pa je znak, da je čas za počitek.

Tisti, ki nosijo nogavice, spijo globlje in dlje. Nogavice ohranjajo telesno temperaturo stabilno vso noč ali drugače: če so stopala na toplem, lahko to zmanjša motnje spanja, zaradi česar je spanec neprekinjen. Manj ko je moten, bolj je kakovosten.

Če so stopala na toplem, je spanec manj moten in bolj kakovosten.

Ni za vsakogar

Seveda ne gremo v posteljo z nogavicami, ki smo jih imeli obute ves dan. Naj bodo sveže, zračne, najbolje bombažne, tudi kašmir je primeren. Naj ne bodo pretesne, bolje je, da so ohlapne.

Nošenje nogavic v postelji ni za vsakogar, a seveda bi prav vsi radi dobro spali. Pred spanjem si privoščimo toplo kopel ali pa v toplo vodo namočimo samo stopala, pomagamo si lahko tudi s termoforjem, ki ga položimo pod noge, ali z dodatno odejo, v katero ovijemo stopala – poiskati moramo način, da bodo naša stopala topla, nam pa bo ves čas udobno.