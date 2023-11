V 48 urah do popolnega nasmeha

Zobozdravnik Peter Tatalović, dr. dent. med., MSc., Dentalni center Tatalović FOTO: Jaka Ceglar

Izguba zoba ni le estetska težava, ampak so njene posledice lahko tudi socialne in zdravstvene. Lahko jo spremljajo težave pri govoru in žvečenju hrane, kar lahko vodi do komunikacijskih šumov na eni strani in prebavnih težav na drugi.

Zakaj lahko izgubimo zob

Vzrokov za izgubo enega ali več zobov je več, od nezgod, pri katerih se močno poškodujejo zobje, do različnih zobnih bolezni, ki povzročijo izpad zoba. Med zadnjimi je najbolj znana parodontoza. Tudi vzrokov za nastanek zobnih bolezni je več, najpogosteje pa imamo opravka s slabšo genetiko, slabo ustno higieno in neustrezno prehrano. Za zdrave zobe potrebujemo kalcij, fosfate in fluor, ki jih najdemo predvsem v mlečnih izdelkih in ribah. Za trdnost zobne sklenine potrebujete še magnezij, s katerim so bogati oreščki, semena, stročnice, temno zelena zelenjava, mineralne vode …

Ob vsem tem pa je seveda nadvse pomembna redna in pravilna ustna higiena, ki vključuje ščetkanje, nitkanje in uporabo ustne vode, ter redni obiski zobozdravnika.

Izgubljeni zob moramo nadomestiti

»Ne glede na vzrok, zakaj vam je zob izpadel, je treba zob nadomestiti zaradi estetskih in tudi zdravstvenih razlogov. Zavedati se morate, da je ob izgubi zoba ogrožena tudi stabilnost sosednjih zob, poleg tega lahko izgubite še kost,« nam uvodoma pove zobozdravnik Peter Tatalović, dr. dent. med., MSc, iz Dentalnega centra Tatalović. Pojasni, da pri zdravih zobeh korenina prenaša silo žvečenja na kost okoli zoba. Zobje ostanejo stabilni in ni velikih sprememb. Ko izgubimo zob, se poleg ogrožanja stabilnosti sosednjih zob začne proces izgube kosti, imenovan resorpcija.

FOTO: Janez Marolt

Kakšne so možne spremembe zaradi izgube zoba? Zasedba prostora, ki ga pusti manjkajoči zob, s sosednjimi in nasprotnimi zobmi, ki se premikajo, da zapolnijo prazen prostor.

Če je manjkajoči zob iz sprednjega dela ust, to vpliva na nasmeh in morebiti na samozavest.

Težave pri govoru in žvečenju ter posledično možne prebavne in zdravstvene težave, praviloma zaradi nepravilnega žvečenja.

Estetske spremembe, ki nastanejo s spremembo konture obraza zaradi pomanjkanja podpore.

Zobni vsadki so sodobna rešitev

Kako težave z izgubljenim zobom rešujemo danes? Kot pravi naš sogovornik dr. Tatalović, je zobozdravstvo pred več kot 30 leti razvilo način za zamenjavo korenine zoba z implantatom oziroma zobnim vsadkom. »Za marsikoga je ta izum bistveno izboljšal kakovost življenja. Številni pacienti so ob zaključeni implantološki oskrbi obdani s širokim nasmehom na ustih, saj so si povrnili veliko več kot le sposobnost žvečenja. Povrnili so si tudi samozavest,« našteje prednosti takšnega načina zdravljenja naš sogovornik.

Implantat oziroma zobni vsadek je nadomestek iz titana, ki se uporablja za zamenjavo korenine zoba in kot oporo protezi. Prispeva k izboljšanju fizičnega videza in sposobnosti žvečenja. Primeren je za paciente, ki so izgubili enega, več ali vse zobe.

FOTO: DCT

Z implantatom povrnemo naravno žvečno funkcijo in videz

Velika prednost uporabe protetičnih nadomestkov na implantatih je dejstvo, da se ne premikajo v ustih med jedjo ali govorjenjem. Ta stabilnost zagotavlja bolj naraven in udobnejši rezultat kot mostički ali običajne proteze, s čimer se izboljšata počutje in kakovost vašega življenja.

Kakšne so možnosti zdravljenja z implantati?

»Glede na klinične okoliščine je lahko na voljo več vrst zdravljenja. V nekaterih primerih je primerna samo ena, v nekaterih pa več možnosti zdravljenja. Vsekakor pa določitev ustrezne terapije poteka v pogovoru z izbranim zobozdravnikom,« pravi Peter Tatalović, dr. dent. med., MSc, ki je podiplomski študij zaključil na Univerzi Guglielmo Marconi v Rimu pod vodstvom prof. dr. U. Covanija. Izvemo še, da dr. Tatalović v Dentalnem centru Tatalović skupaj s specialistom oralne kirurgije Gašperjem Fortuno izvaja zdravljenje z implatanti.

Glavne prednosti zdravljenja z implantati Estetika – implantati poleg tega, da omogočajo naraven videz zob, pomagajo ustaviti tudi resorpcijo kosti, ki se zgodi, ko pacient izgubi cel zob (krono in korenino), in ki lahko spremeni videz obraza. Vzdržljivost – zobni vsadki so rešitev, zasnovana tako, da lahko traja vse življenje, še posebej v kombinaciji s pravilno in natančno izdelanimi protetičnimi komponentami. Ohranjanje naravnih zob – pri običajni tehniki je treba zobe, ki mejijo na izgubljene zobe, pobrusiti, da se lahko uporabijo kot sidra za mostiček. Implantati odpravijo potrebo po posegu v zdrave zobe. Ohranjanje strukture kosti – zobni vsadki prenašajo žvečilno silo na čeljustno kost in tako pomagajo pri njenem ohranjanju. V primeru delnih protez ali običajnih mostov kost postopoma trpi za resorpcijo, ki lahko, kot je opisano prej, spremeni vašo konstitucijo obraza. Ohranjanje okusa – pokrivanje predelov ustne sluznice s snemljivimi protezami moti nebo. To se ne zgodi pri zobnih vsadkih, ki so bolj udobni in se lahko izognejo potrebi po uporabi snemljivih protez. Ohranjanje kakovosti žvečenja – zobne proteze, podprte z implantati, izboljšajo učinkovitost in učinkovitost žvečenja, poleg tega pa izboljšajo prehranske navade pacienta.

»V našem centru uporabljamo implantate blagovne znamke Neodent, ki je globalna blagovna znamka v več kot 50 državah sveta. Z več kot 1,6 milijona prodanih vsadkov letno spada Neodent me tri najboljše ponudnike zobnih vsadkov na svetu. Z več kot 25-letno tradicijo in osredotočenjem na enostavno uporabo Neodent omogoča zobozdravnikom po vsem svetu ustvarjanje novih nasmehov vsak dan,« pravi dr. Tatalović.

Potek zdravljenja z implantati

Da bi lažje razumeli zdravljenje z implantati, ga razdelimo na pet korakov. Vsi koraki zahtevajo podporo in delo vašega zobozdravnika.

1. Diagnoza

Zobozdravnik oceni vaš primer na podlagi klinične anamneze, analize stanja vaše ustne votline in z dodatnimi pregledi, za katere meni, da so potrebni. Da bi našli najboljšo rešitev, je treba biti pozoren na vse podrobnosti.

2. Vstavitev implantata

Zobozdravnik kirurško vstavi enega ali več implantatov. Nato v enem oziroma najpozneje dveh dneh sledi obremenitev implantatov z začasnimi zobmi, ki jih nosite v času do prejema končne protetične rešitve. Tako se lahko tudi v času celjenja samozavestno smejite in počasi privajate na svoj novi nasmeh.

3. Celjenje

Šivi se običajno odstranijo približno deset dni po operaciji. Glede na vaše zdravstvene okoliščine bo zobozdravnik ocenil, koliko časa bo potrebnega za celjenje, in sicer od šest tednov do nekaj mesecev.

4. Protetična oskrba

Ko je celjenje končano, začne zobozdravnik izdelovati protetični nadomestek za povrnitev nasmeha in funkcije. Ta je odvisna predvsem od anatomskih značilnosti kostnega ležišča, kamor je implantat nameščen. Po obdobju regeneracije kosti sledi fiksna obremenitev implantatov z novimi zobmi. V tej fazi se izvede intraoralno skeniranje, na podlagai katerega dobimo digitalni model vaših ust. Ta služi zobnim tehnikom v zobotehničnem laboratoriju, da izdelajo ustrezno protetično rešitev. Da bi zagotovili najboljši možen protetični nadomestek, je treba izvesti eno ali več preizkušanj, preden se zdravljenje dokončno zaključi.

5. Naknadna nega

Zdravljenje z implantati se ne konča, ko je protetični nadomestek nameščen. Zelo pomembno je, da upoštevate navodila zobozdravnika o čiščenju in se udeležite vseh kontrolnih pregledov. To je edini način, da zagotovite dolgotrajnost zdravljenja z implantati.

Kadar izgubimo več zob naenkrat

Metoda All-on-4 je kirurško-protetična rešitev za popolnoma brezzobe posameznike oziroma tiste, katerih zobe je treba izpuliti. Ta pristop zobozdravnikom omogoča, da nadomestijo celoten niz manjkajočih zob z uporabo samo štirih strateško nameščenih implantatov, ter je tako učinkovita in trajna alternativa tradicionalnim snemnim protezam.

FOTO: DCT

Kako poteka kirurško-protetična obravnava, imenovana All-on-4

1. Prvi pregled in posvet z zobozdravnikom

Dr. Peter Tatalović bo ocenil vaše ustno zdravje, se z vami pogovoril o vaših ciljih in ugotovil, ali ste primeren kandidat za postopek All-on-4.

FOTO: Janez Marolt

2. Načrtovanje zdravljenja

S pomočjo ortopana oziroma panoramskega posnetka vseh zob in CBCT – 3D-slike čeljusti bo dr. Peter Tatalović izmeril in določil, kje bi bil najboljši položaj za implantate.

3. Kirurški poseg

Postopek All-on-4 vključuje namestitev dveh implantatov navpično v sprednji del čeljusti in dveh implantatov pod kotom v zadnji del čeljusti. Ta postavitev maksimalno izkoristi razpoložljivo kost, kar pogosto odpravi potrebo po dograditvi kosti.

4. Fiksna obremenitev v 24 urah

V večini primerov v 24 urah sledi fiksna obremenitev implantatov z začasnimi zobmi, kar vam omogoča, da center zapustite s popolnoma novim in funkcionalnim nasmehom.

5. Celjenje in integracija

V naslednjih nekaj mesecih se bodo implantati zlili z vašo čeljustno kostjo in tako ustvarili stabilno osnovo za fiksno obremenitev s trajnimi zobmi.

6. Končno protetično delo

Ko se vsadki popolnoma integrirajo v vašo čeljustno kost, bo dr. Peter Tatalović zamenjal začasne zobe s po meri izdelanimi trajnimi zobmi, oblikovanimi tako, da ustrezajo videzu in funkciji naravnih zob.

Za koga je All-on-4 primeren?

»Postopek All-on-4 je idealen za posameznike z obsežno izgubo zob, ki iščejo trajno, učinkovito in stroškovno ugodno rešitev za popolno obnovo svojih zob. Niso pa vsi primerni za ta poseg,« opozori dr. Peter Tatalović in doda prijazno povabilo v Dentalni center Tatalović, kjer bodo ocenili vaše ustno zdravje in se z vami pogovorili o vaših željah ter tako ugotovili, ali je All-on-4 res najboljša izbira za vas.

Prednosti All-on-4 Kirurško-protetična obravnava All-on-4 ponuja več prednosti v primerjavi s tradicionalnimi zobnimi protezami oziroma drugimi načini rehabilitacij: Skrajšan čas zdravljenja: Ker so potrebni le štirje implantati, je postopek All-on-4 običajno hitrejši in manj invaziven kot druge kompleksnejše rehabilitacije.

Takojšnji rezultati: Možnost obremenitve z začasnimi zobmi v 24 urah od operacije pomeni, da lahko takoj uživate v prednostih obnovljenega nasmeha.

Ohranjanje kosti: All-on-4 pomaga ohraniti kost in preprečiti nadaljnjo izgubo kosti v čeljusti, kar spodbuja boljše dolgoročno zdravje ust.

Cenovna dostopnost: Z uporabo samo štirih implantatov za podporo fiksni protezi je All-on-4 cenovno dostopnejša rešitev v primerjavi z drugimi kompleksnejšimi rehabilitacijami.

Udobje in stabilnost: Drugače kot snemne zobne proteze All-on-4 zagotavljajo varno in stabilno osnovo za vašo fiksno protezo ter s tem optimalno udobje.

Naročnik oglasne vsebine je Dentalni center Tatalović