Učinkovita metoda: s papirjem zavržemo tudi jezo

Od nekdaj poskušamo primerno izražati jezo, ko se vam naslednjič dvigne pritisk, ne tulite na kolege ali otroke, prav tako ne v blazino. Nedavna raziskava japonskih znanstvenikov je namreč razkrila osvobajajoč vpliv zapisovanja lastne reakcije na neki dogodek ali besede na list papirja. Tega potem raztrgamo, zmečkamo v kroglico in na koncu vržemo v smeti (ker smo okoljsko ozaveščeni, seveda v koš za papir).

Doslej so se mnogi pri sproščanju jeze zatekali k fizični aktivnosti, denimo teku, kolesarjenju, še najbolj je menda zalegla boksarska vreča, a zdaj se zdi, da nam utegne pomagati običajni list papirja. »Pričakovali smo, da bo metoda med sodelujočimi do neke meje sprožila novo jezo, a nas je močno presenetilo dejstvo, da je jeza posameznikov v resnici skoraj povsem izginila,« je pojasnil vodja raziskave na univerzi Nagoja Nobujuki Kawai.

Ko boste zapisali, kaj vas je razburilo, papir pa potem zavrgli, bo izginila tudi jeza. FOTO: Nattakorn Maneerat/Getty Images

Raziskava je temeljila na proučevanju povezanosti pisane besede in blaženja jeze, pa tudi na raziskavah, ki kažejo, kako lahko interakcija predmetov nadzoruje razpoloženje posameznika. Seveda so raziskovalci navedli tudi primer: tisti, ki bi se radi maščevali nekdanjemu partnerju ali partnerici, lahko zažgejo vsa njegova oziroma njena pisma ali uničijo njegova oziroma njena darila. Prepričani smo pač, da to, da smo se znesli nad predmetom, povezanim z določenim človekom, lahko vpliva tudi nanj. Torej: ko zavržemo list papirja, smo odstranili tudi vir jeze.

Učinkovita metoda

V sklopu raziskave je okoli sto študentov moralo zapisati svoje mnenje o nekem pomembnem družbenem problemu, znanstveniki pa so njihove zapise namenoma ocenili z nizko oceno, ta se je nanašala na inteligenco, zanimanje, logično sklepanje in sprejemanje racionalnih odločitev študentov. Da bi svojo namero še okrepili, so ocenjevalci dodali še žaljive komentarje, denimo: Ne morem verjeti, da lahko izobražen človek tako razmišlja. Ko so dobili rezultate, so študenti svoje jezne misli o negativnih informacijah zapisali na list papirja. Ena skupina je morala papir zmečkati in ga zavreči. Druga ga je morala strgati, zadnja ga je zadržala in pospravila v mapo. Medtem ko je raven jeze pri slednjih ostala visoka, je pri prvih dveh skupinah povsem izpuhtela.

Metoda je preprosta in učinkovita, uporabljamo jo lahko v službi in doma.

»Metoda je preprosta in učinkovita, upamo, da jo boste uporabljali v službi in doma,« pravi profesor Kawai in še: »Nadzorovanje jeze tako doma kot v službi lahko zniža negativne posledice na naše delo in osebno življenje.«