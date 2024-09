Trije ključni preventivni pregledi za varovanje zdravja žensk

Ženske smo zdaj bolje izobražene in imamo dostop do zdravstvenih storitev, ki jih v času naših babic ni bilo. Kljub temu ostajajo nekatere bolezni resna grož­nja, a jih je mogoče preprečiti ali učinkovito zdraviti, če so odkrite pravočasno.

Tukaj vstopajo v igro preventivni pregledi, ki so zasnovani tako, da odkrivajo bolezni v zgod­njih fazah, ko je zdravljenje najbolj učinkovito.

Program Zora: boj proti raku materničnega vratu

Eden najuspešnejših preventivnih programov v Sloveniji je program Zora, ki je namen­jen zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka materničnega vratu.

Od uvedbe leta 2003 je pomembno prispeval k zmanjšanju pojavnosti in umrljivosti zaradi raka materničnega vratu. Program dosega več kot 70 odstotkov ciljne populacije, kar pomeni, da se večina žensk redno udeležuje pregledov.

Rak materničnega vratu je eden redkih rakov, ki jih lahko skoraj v celoti preprečimo s pravočasnim odkritjem in zdravljenjem predrakavih sprememb.

Program Zora omogoča ravno to. Redni pregledi, ki vključujejo bris materničnega vratu, omogočajo odkrivanje predrakavih sprememb, ki jih lahko zdravniki zdravijo, preden se razvijejo v rakavo obolenje.

Uspešnost programa se kaže v drastičnem zmanjšanju števila novih primerov raka materničnega vratu v Sloveniji.

Program Dora: zgodnje odkrivanje raka dojk

Drugi ključni preventivni program v Sloveniji je program Dora, ki se osredotoča na zgodnje odkrivanje raka dojk. Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah v Sloveniji, a če ga odkrijemo dovolj zgodaj, je zdravljenje običajno zelo uspešno.

Program Dora je zasnovan tako, da vse ženske med 50. in 69. letom vsaki dve leti prejmejo vabilo na mamografijo, s katero se lahko odkrijejo morebitne spremembe v tkivu dojk, ki bi nakazovale razvoj raka.

Ena od največjih prednosti programa Dora je visoka stopnja udeležbe. Več kot 75 odstotkov žensk se redno odzove na vabila za mamografijo, kar močno prispeva k zgodnjemu odkrivanju raka dojk. Uspešnost programa se kaže v zmanjšanju umrljivosti zaradi raka dojk v ciljni populaciji.

Ambicio­zen, a dosegljiv dolgoročni cilj programa je zmanjšanje umrljivosti za 25 do 30 odstotkov.

Program Svit: preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke

Program Svit je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka debelega črevesa in danke, ki je drugi najpogostejši rak v Sloveniji. Program je bil uveden leta 2009 in vključuje tako moške kot ženske, stare med 50 in 74 let.

Presejalni test, ki se uporablja v programu, temelji na iskanju prikrite krvi v blatu, kar je lahko zgodnji znak raka ali predrakavih sprememb.

Svit je med najuspešnejšimi presejalnimi programi v Sloveniji, saj ima visoko stopnjo odzivnosti, predvsem pri ženskah, ki se bolj redno udeležujejo pregledov kot moški.

Uspeh programa se kaže v zmanjšanju incidence in umrljivosti za rakom debelega črevesa in danke, saj so številni primeri odkriti v zgodnjih fazah, ko je zdravljenje najbolj učinkovito.

Preventiva kot ključ do boljšega zdravja

V zadnjih letih je bil narejen, kot vidimo, velik napredek na področju zgodnjega odkrivanja raka. A tako kot drugje v razvitem svetu tudi v Sloveniji največ umiramo zaradi srčno-žilnih bolezni in raka.

Program zgodnjega odkrivanja in obvladovanja dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni ter izboljšanje dostopa do celovite zdravstvene obravnave sta pomembno prispevala k zmanjšanju prezgodnje umrljivosti zaradi srčno-žilnih bolezni.

Pravico do preventivnega pregleda imajo vsi moški v starosti od 35 do 65 in vse ženske v starosti 45 do 70 let.

Na pregled jih njihovi izbrani zdravniki vabijo vsakih pet let. Ob pregledu se glede na izpolnjen vprašalnik, anamnezo, laboratorijske preiskave in klinični pregled bolnika ugotavlja prisotnost kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma prisotnost dejavnikov tveganja za njihov razvoj.

Na marsikatere vidike svojega življenja nimamo vpliva, a veliko odločitev je vseeno v naših rokah. Zato je pomembno, da se na vabila k preventivnim pregledom redno odzivamo.