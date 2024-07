Tri živila za čista pljuča in lažje dihanje

Raziskave so pokazale, da določena hrana pozitivno vplivajo na zdravje pljuč, saj s tem, ko spodbuja izločanje strupenih snovi iz njih, omogočajo čiščenje tega organa in s tem lažje dihanje.

Portal healthyandnaturalworld.com niza tri posebej učinkovita živila, zlasti priporočljiva za (bivše) kadilce.

Česen

Eden od številnih pozitivnih učinkov česna na zdravje je skrb za zdrava pljuča. Zanj je zaslužna snov alicin, ki je zastopana v belih strokih in se ponaša s protivnetno močjo ter z učinki naravnega antibiotika.

Zavira množenje glivic in virusov, kar pomeni, da lahko preprečuje okužbe dihal, ki prizadenejo pljuča, spodbuja čiščenje dihalnih poti in je dobrodošel pri kadilcih ali bivših kadilcih.

Leta 2013 opravljena študija je pokazala celo, da lahko redno uživanje česna niža tveganje za pljučnega raka, strokovnjaki so odkrili še, da lahko česen nekoliko omili škodo, ki jo na pljučih pusti kajenje ter dihanje onesnaženega zraka.

Za vse te učinke je najboljše uživati surov česen, dva do štirje stroki dnevno so dovolj, pretiravati ne smejo zlasti osebe, ki imajo težave z želodcem in prebavili.

FOTO: Iurii Bukhta/Gettyimages

Ingver

Če imate pogosto težave z okužbami dihal, denimo s prehladom ali gripo, uživanje ingver. Ta okrepi odpornost in zniža tveganje za pljučne bolezni.

Ingver je ob tem živilo s protivnetnimi učinki, pospešuje okrevanje pri okužbah dihal in niža količino sluzi v bronhialnih cevkah, katerih ena od nalog je odstranjevanje nečistoč iz dihalnega trakta.

Ingver prav tako olajša simptome astme in drugih kronični bolezni dihal, ena od študij je pokazala, da lahko zavira tudi rast celic pljučnega raka.

Najboljši je v obliki čaja, dober je v sladkih in slanih jedeh, kljub njegovim pozitivnim učinkom z njim ni dobro pretiravati. Na dan ga naj ne bi zaužili več kot štiri grame.

FOTO: Gettyimages

Kurkuma

Sorodnica ingverja je še eno odlično živilo za čistejša pljuča. Obstaja več razlogov, zakaj kurkumo vključiti v redno prehrano, zdravje in čistoča pljuč je eden od njih.

Kot čistilec pljuč deluje, ker blaži negativne učinke kajenja, dihanja onesnaženega zraka ter drugih škodljivih vplivov iz okolja.

Rezultati raziskave, povzeti v časopisu Advances in Experiential Medicine and Biology navajajo, da lahko redno uživanje kurkume zniža tveganje za obstruktivno pljučno bolezen, za alergije, astmo in druge kronične bolezni dihal.

Učinki te se še povečajo, kadar je kurkuma zaužita v kombinaciji s črnim poprom, a tudi z njo ne pretiravajte, štiri grame dnevno je količina, ki naj je ne bi presegli.