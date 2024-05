Eliksir iz korenja za lepo kožo in dober vid

Korenje je zdravo. Generacije staršev so otrokom govorile, naj ga jedo, da bodo dobro videli, ni pa to edini učinek z betakarotenom bogate zelenjave. V njej je namreč še veliko drugih hranljivih in zdravilnih snovi.

FOTO: Depositphotos

60 gramov korenja vsebuje:

25 kilokalorij

5,8 grama ogljikovih hidratov

1,7 grama vlaknin

0,9 grama beljakovin

kalcij, kalij, antioksidante lutein, zeaksantin ter betakaroten

vitamine E, K, in C.

Pomanjkanje vitamina A, v katerega se v telesu pretvori betakaroten, res ogroža vid in lahko v skrajnih primerih pripelje tudi do slepote.

FOTO: Udra/Getty images

Babice so torej imele prav. Res je, da zgolj korenje ne bo dovolj za dober vid, lahko pa k temu prispeva.

Tudi zaradi antioksidantov lutein in zeaksantin, ki nižata tveganje za nastanek makularne degeneracije oziroma rumene pege.

Drugi pozitivni učinki so še:

Niža tveganje za raka prostate: za kar so zaslužni v njem prisotni rumeni in oranžni naravni pigmenti.

Niža tveganje za raka kože: k temu pripomorejo betakaroten, vitamina C, E in minerala selen ter cink.

Niža tveganje za levkemijo: leta 2011 opravljena raziskava je pokazala, da hranljive snovi v soku korenja nižajo tveganje zanjo in upočasnijo napredovanje bolezni.

Varuje pred diabetesom: uživanje hrane z veliko vlakninami preprečuje nastanek diabetesa tipa 2. V korenju so vlaknine znatno zastopane.

FOTO: Bhofack2/Getty images

Varuje pred visokim krvnim tlakom: strokovnjaki za zdravje srca priporočajo uživanje manjših količin soli in več hrane s kalijem, kamor spada korenje.

To je kombinacija, ki pomaga pri uravnavanju oziroma zniževanju krvnega tlaka in ščiti pred srčnimi boleznimi, piše Medical News Today.

Osvežujoči eliksir iz korenja in ingverja

Limeta, korenje in ingver, združeni v napitku, zagotavljajo osvežitev, telesu dovajajo minerale, okrepijo odpornost in poskrbijo za lepo gladko kožo.

Sestavine:

dve žlici nasekljanega ingverja

250 mililitrov sveže iztisnjenega soka korenja

125 mililitrov sveže iztisnjenega soka limete

80 mililitrov vode

Priprava:

V manjši posodi segrevajte vodo in ingver, počakajte, da zavre.

Odstavite in pustite deset minut.

Precedite in povsem ohladite.

Dodajte sok korenja in limete.

Hranite v hladilniku in postrezite z ledom.

FOTO: Bhofack2/Getty images

Še za konec:

Korenje je zdravo in okusno surovo, nič manj pa telesu ne koristi kuhano.

Kadar je postreženo s kančkom oljčnega olja, telo lažje izkoristi v njem prisotne hranljive snovi, zlasti v maščobi topne vitamine.

Kombinacija kuhanega in surovega korenja je torej za zdravje najprijaznejša.