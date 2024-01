Tek za daljše življenje

Tek je preprosta in učinkovita vadba. Dokazano zmanjšuje tveganje za srčna obolenja in nekatere oblike raka, nova raziskava, katere izsledke so objavili v publikaciji Progress in Cardiovascular Disease, pa dokazuje, da lahko življenje podaljša celo za tri leta.

Učinkovitejši od kolesarjenja in hoje

Skupina strokovnjakov z velikih ameriških univerz je analizirala podatke predhodnih raziskav o vplivu različnih oblik vadb na življenjsko dobo in zdravje. Njihov namen je bil ugotoviti, ali hoja in kolesarjenje na organizem vplivata v enaki meri kot tek. Izkazalo se je, da zadnji po učinkih druge vadbe prekaša. Čeprav na življenjsko dobo vsi vplivajo pozitivno, ima tek vendarle največjo moč.

Izračunali so, da je z uro teka štirikrat tedensko življenje mogoče podaljšati za sedem ur letno, kar na koncu znaša približno tri leta. Ob tem so zapisali, da ima tak učinek le redna vadba. Kar pomeni, da ta ni enak, če v enem dnevu tečete štiri ure, ostale pa počivate.

Previdnost ni odveč

»Redni tek in dolgo življenje sta tesno povezana,« so povedali strokovnjaki in dodali, da še ni povsem jasno, ali je za to zaslužen zgolj tek ali življenjski slog na sploh. Običajno namreč tisti, ki redno vadijo, živijo bolj zdravo od onih, ki niso naklonjeni telesni aktivnosti, kar pomeni, da jedo zdravo, da ne kadijo in pijejo malo alkohola. A ne glede na to, nedvomno ima tudi sam tek velik vpliv na zdravje. »Vsaka aerobna fizična aktivnost spodbudno vpliva na življenjsko dobo, vendar ljudem, ki imajo ortopedske ali druge zdravstvene težave, svetujemo, naj se pred tekom posvetujejo z zdravnikom, da teh ne bi še okrepili,« so zaključili strokovnjaki.