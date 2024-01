Tega vitamina pozimi večini primanjkuje

D je edini vitamin, ki ga lahko naše telo proizvede samo, saj se tvori v koži pod vplivom sončne svetlobe, pridobimo pa ga tudi s hrano. Je ključen za absorpcijo kalcija in fosforja, kar je bistveno za zdravje kosti in zob. Prav tako igra vlogo pri delovanju imunskega in živčnega sistema, celični delitvi in zmanjševanju vnetij.

Krepi kosti in preprečuje osteoporozo. FOTO: Eranicle/Getty Images

»Pravzaprav ni pravi vitamin, ampak prohormon. V telesu deluje kot neke vrste biokemično stikalo, ki sproža različne procese,« pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije, mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec. Priporočeni dnevni vnos se lahko razlikuje, vendar se običajno giblje med 400 in 800 mednarodnimi enotami za otroke ter med 600 in 2000 za odrasle. »Raziskave kažejo, da so koncentracije vitamina D v krvi pri vseh starostnih skupinah pogosto nižje od potrebnih, saj je hrana pogosto siromašna in izpostavljenost soncu ter intenzivnost sevanja UVB v zimskem času ne zadostujeta za biosintezo vitamina D. Ugotovitve nacionalne študije Nutrihealth kažejo, da vitamin D od novembra do aprila primanjkuje približno 80 odstotkov odraslim Slovencem (18–64 let), medtem ko so pri približno 40 odstotkih odraslih dokazali hudo pomanjkanje. Sicer pa ga več potrebujejo posamezniki z omejeno izpostavljenostjo soncu, starejši, nosečnice, otroci, dojenčki in tisti s posebnimi zdravstvenimi težavami ter osebe s povečano telesno težo.«

Držimo se ustreznih odmerkov Preveliko odmerjanje vitamina D je redko, vendar lahko povzroči hiperkalcemijo, ki se kaže z zaprtjem, slabostjo in ledvičnimi težavami. Priporočene meje varnega vnosa so določene glede na starost in zdravstveno stanje posameznika.

Tudi za odpornost

Večina ljudi dobi vitamin D, ki je lahko koristen pri preprečevanju osteoporoze, depresije, srčno-žilnih bolezni in kapi, diabetesa, demence ter nekaterih rakavih obolenj, iz sončne svetlobe (prek gole kože, brez oblačil in zaščite s sončno kremo), zadostuje že 20 minut sprehoda na soncu med 11. in 15. uro. Viri vitamina D so tudi ribe, jajca in živila, obogatena s tem vitaminom. »Izkoristek iz hrane je veliko slabši kot prek sončnih žarkov. Prav zato od oktobra do maja svetujemo dodajanje vitamina D v obliki zdravil ali prehranskih dopolnil. Zdravila vsebujejo ustrezne odmerke, pri prehranskih dopolnilih pa svetujemo, da odmerjanje preverite,« pojasnjuje sogovornica in pristavlja, da znaki pomanjkanja vitamina vključujejo šibkost sklepov in mišic, bolečine, vsesplošno utrujenost, pogoste okužbe, depresijo in težave s kostmi.

Tudi nosečnice ga potrebujejo več. FOTO: Nataliaderiabina/Getty Images

Zadnja leta je v ospredju predvsem vloga vitamina D pri krepitvi odpornosti. Raziskave kažejo, da lahko ta vitamin krepi imunski sistem in telesu pomaga v boju proti okužbam, poudarja predsednica lekarniške zbornice in sklene: »Zelo poenostavljeno povedano vitamin D aktivira celice, ki so v telesu odgovorne za boj proti virusom, bakterijam ali parazitom. Drugi mehanizem delovanja je povezan s sproščanjem snovi, ki prav tako uničujejo oziroma zavirajo rast mikroorganizmov. Pomembno je zagotoviti dovolj visoko raven vitamina D. Primanjkljaj po drugi strani poveča tveganje za nalezljive bolezni.«