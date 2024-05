Tako zdrava je gorčica, a samo v takšnih oblikah (in kdo je ne sme uživati)

Gorčica po razširjenosti uporabe prekaša celo kečap in majonezo. Mnogi jo povezujejo s hitro hrano (morda prav zato, ker je pogosto dodana hot dogom in hamburgerjem), kar je škoda, saj je ta začimba, ki velja za eno najstarejših, kar jih pozna človeštvo, izredno zdrava. Znanstvene raziskave v njeno delovanje so razkrile presenetljive učinke na telo, med drugim celo na rakave celice.

