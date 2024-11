Tako začnite dan za najboljši potek

Jutro začrta smer celotnega dneva, zato je pomembno, da tedaj vzpostavite rutino, ki vas spravi v pravo frekvenco in način razmišljanja. Dalajlama svetuje, da začnete dan z naslednjim razmišljanjem: »Vsak dan, ko se zbudite, pomislite, da ste srečni, da ste živi. Zavedajte se, da imate dragoceno človeško življenje, ki ga ne boste zapravili. Vso svojo energijo porabite za to, da se razvijate, da odprete srce drugim, dosežete razsvetljenje v korist vseh živih bitij. Prijazno razmišljajte o drugih, ne jezite se ali mislite slabo o njih. Drugim koristite, kot najbolj lahko.«

Nadaljujte jutranjo meditacijo. Zavedajte se svojega telesa in spustite napetosti, ki jih prepoznate v njem. Osredotočite se na dihanje in začutite vsak delček telesa. Vztrajajte od pet do sedem minut, nato polni energije začnite nov dan.