Stopimo maščobne obloge

Visceralna maščoba, ki obdaja organe v našem trebuhu, je nevarna, povezana je z večjim tveganjem za razvoj bolezni srca, zamaščenih jeter, sladkorne bolezni tipa 2 in nekaterih vrst raka. A na srečo si lahko pomagamo in se je znebimo, ne sicer do letošnjega poletja, že letos pa jo lahko zmanjšamo, in sicer z vadbo in primerno prehrano.

Če želimo zmanjšati obseg pasu, moramo najprej zmanjšati krožnik, če lahko tako zapišemo. To pomeni, da čisto zares vzamemo manjši krožnik, obenem pa zmanjšamo tudi količino hrane, ki jo naložimo nanj. Večina namreč krožnike pretirano obloži. Prioriteta naj bo zelenjava, če je le mogoče, jo jemo ob vsakem obroku. Vsebuje vlaknine, zaradi katerih smo dlje siti. V zelenjavne obroke, denimo solate, lahko vmešamo stročnice in žita. Poleg tega jemo počasi, vsak grižljaj dobro prežvečimo. 20 minut traja, da možgani prejmejo signal, da smo siti, in v tem času lahko pojemo precej preveč. Preden sedemo k obedu, se umirimo, tako ne bomo jedli prehitro.

Slasten, a poln kalorij FOTO: Ahirao_photo/Getty Images

Preden sedemo k obedu, se umirimo, tako ne bomo jedli prehitro.

Odpovejmo se sladkarijam, tudi sladoledu in čokoladi, če tega ne zmoremo, vsaj močno omejimo količino sladkarij in jo postopoma zmanjšujmo. Raje izberimo oreške (ne preveč, zaradi maščobe), pa seveda sadje in zelenjavo, denimo korenje. Odpovemo se tudi alkoholu; kalorije, ki jih zaužijemo, se lahko zelo hitro povečajo, zlasti če sežemo po sladkih koktajlih. Poleg tega alkohol spodbuja apetit. Recimo ne gaziranim pijačam z visoko vsebnostjo sladkorja. Raje izberemo sveže stisnjene sadne sokove, še bolje nesladkani čaj in vodo.

Brez vadbe ne bo šlo: gibanje bo pomagalo k hujšanju, izgubi nadležnih maščobnih oblog.

Vsak dan se gibajmo. FOTO: Mheim3011/Getty Images

Vsak dan bodimo aktivni, če ne drugega, se odpravimo vsaj na sprehod, del poti prehodimo hitro, da se poviša utrip. Tudi v službo se odpravimo peš, če nismo predaleč, ali pa se odpeljimo s kolesom. Lahko tudi tečemo, poletje je idealen čas za plavanje … Gibanju namenimo najmanj pol ure na dan.