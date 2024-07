Stigmatizacija ovira boj proti aidsu

Po svetu zaradi stanj, povezanih z aidsom, vsako minuto umre en človek, kaže novo objavljeno poročilo programa Združenih narodov za HIV/aids (Unaids). Opozarja še, da bo od političnih odločitev, sprejetih letos, odvisno, ali bo mogoče doseči cilj, da se do leta 2030 odpravi aids kot grožnja javnemu zdravju.

Direktorica Unaidsa Winnie Byanyima je pred 25. mednarodno konferenco o aidsu v Münchnu poudarila, da svetovni voditelji zavezo za dosego tega cilja lahko izpolnijo, a le če zagotovijo sredstva za odziv na okužbo z virusom HIV ter zaščito človekovih pravic.

Skoraj vsak četrti okuženi ni imel dostopa do življenjsko pomembnega zdravljenja, zlasti v podsaharski Afriki. FOTO: Yakubovalim/Getty Images

Je pa iz poročila razvidno, da ne bodo doseženi cilji glede novih okužb in smrti. Lani se je z virusom HIV okužilo približno 1,3 milijona ljudi, kar je več kot trikrat več od vmesnega cilja 370.000 za leto 2025, ki so ga svetovni voditelji določili 2021. Število smrtnih primerov zaradi zapletov zaradi aidsa se je po vsem svetu zmanjšalo s približno 1,3 milijona leta 2010 na 630.000 v letu 2023, kar je posledica vse večje dostopnosti protiretrovirusne terapije in drugih programov zdravljenja. Kljub temu je številka še vedno višja od vmesnega cilja 250.000 smrti leta 2025.

Glede na poročilo je leta 2023 po svetu živelo okoli 40 milijonov okuženih z virusom HIV, pri čemer skoraj vsak četrti ni imel dostopa do življenjsko pomembnega zdravljenja, zlasti v podsaharski Afriki. Ta regija ostaja središče pandemije, saj je pojavnost virusa HIV med najstnicami in mladimi ženskami še vedno izredno visoka.

Cilj je, da se do leta 2030 odpravi aids kot grožnja javnemu zdravju.

Skrb vzbujajoče

Poročilo kot skrb vzbujajoče izpostavlja stanje v vzhodni Evropi in srednji Aziji, kjer se je število smrti, povezanih z aidsom, od leta 2010 povečalo za 34 odstotkov. Na splošno se je število smrti od vrhunca pandemije aidsa leta 2004 po svetu sicer zmanjšalo za 69 odstotkov, od leta 2010 pa za 51 odstotkov.

Poročilo navaja še, da stigmatizacija ovira boj proti aidsu. »Stigma ubija. Solidarnost rešuje življenja,« je Byanyimova dejala v skupni izjavi z vodjo ZN za pravice Volkerjem Türkom. Skupaj sta pozvala vse države, naj odpravijo vse kazenske zakone proti lezbijkam, gejem, biseksualcem, transseksualcem in queer osebam. Poudarila sta, da je dekriminalizacija LGBTQ+ oseb ključnega pomena za zaščito človekovih pravic in zdravja vseh.