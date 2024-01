Številni Slovenci so navdušeni: trajna rešitev brez bolečin

Še pred leti je bil lahko manjkajoči zob v ustih težava, ki so jo protetiki reševali s protezami, mostički ali prevlekami. Te rešitve so bile pomanjkljive – snemne proteze so lahko neudobne, nestabilne in povzročajo občutek tujka v ustih. Mostički in prevleke pa zahtevajo brušenje sosednjih zdravih zob, kar lahko skrajša njihovo življenjsko dobo in povzroči dodatne težave.

Na srečo je napredek na področju zobne protetike v zadnjih letih naredil kar nekaj inovativnih korakov, ki so povzročili pravo revolucijo v zobozdravstvu. Zobni vsadki so namreč postali učinkovita rešitev za nadomeščanje manjkajočih ali poškodovanih zob. Omogočajo, da si zelo hitro povrnemo funkcionalnost in estetiko naravnih zob, in to ne da bi prizadeli sosednje zdrave zobe. Poleg tega so zobni vsadki trajni, stabilni in naravnega videza, kar pripomore k boljšemu zdravju in večji samozavesti.

Vam manjka zob ali več? Ste zaradi tega nesrečni? Iščete trajno in zares učinkovito rešitev? Preverite, zakaj so zobni vsadki rešitev, ki vam bo spremenila življenje:

KOT BI BILI NARAVNI

Zobni vsadki so izdelani iz zelo kakovostnih materialov, kot sta titan in keramika, ki so biološko združljivi z našim telesom.

DOLGOTRAJNA REŠITEV

Eden najpomembnejših vidikov zobnih vsadkov je njihova trajnost. V primerjavi z nekaterimi drugimi rešitvami, kot so proteze, ki se sčasoma obrabijo, so zobni vsadki trpežni in dolgotrajni. Pravilno vzdrževanje in redni obiski pri zobozdravniku vam lahko zagotovijo, da bodo zobni vsadki ostali v odličnem stanju več let. Posledica je dolgoročna ohranitev zdravega nasmeha.

IZBOLJŠANA FUNKCIONALNOST

Ne le zaradi estetike, zobni vsadki pripomorejo tudi k optimalni funkcionalnosti. Občutno se vam bo izboljšala sposobnost žvečenja hrane in govorjenja, kar posledično vpliva na splošno kakovost življenja posameznika.

OHRANJANJE ZDRAVIH SOSEDNJIH ZOB

Pri tradicionalnih metodah, kot so mostički, je treba brusiti sosednje zobe za namestitev nosilnih elementov. Zobni vsadki pa omogočajo ohranjanje zdravih sosednjih zob, saj za namestitev ne zahtevajo posegov v okoliško zobovje.

SAMOZAVESTEN NASMEH

Kakovostna implantološka rešitev omogoča, da se boste spet smejali, govorili in uživali v družbenih aktivnostih. Brezzobost lahko močno vpliva na psihološko dobrobit posameznika.

Zakaj Slovenci zaupamo dr. Trampušu

Smo vas prepričali, da so zobni vsadki pravi korak za lepši nasmeh? Vaš naslednji korak je, da izberete strokovnjake, ki vam bodo zagotovili brezskrbnost in odlične rezultate v zelo kratkem času. Spoznajte vrhunsko hrvaško kliniko Ortoimplant Dental SPA – eno vodilnih na področju inovativnih pristopov v zobozdravstvu. V njej izvajajo najsodobnejše implantološke storitve, ki jih dopolnjujejo s prav posebnimi nadstandardni spa tretmaji. Da je klinika res nekaj posebnega, so hitro spoznali tudi številni zadovoljni slovenski pacienti, ki so iz nje odšli s pravim nasmehom.

Tudi Boris Kopitar si je povrnil nasmeh v kliniki Ortoimplant Dental Spa. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Med njimi je tudi vedno nasmejan Boris Kopitar, ki danes priznava, da je z obiskom zobozdravnika (pre)dolgo odlašal. Na srečo je po naključju naletel na dr. Zdenka Trampuša, ustanovitelja klinike, ki mu je prijazno in nadvse strokovno pojasnil, na kakšen način lahko odpravi svoje težave z zobmi. Že po prvem obisku v kliniki mu je dr. Trampuš razložil ves postopek in že v nekaj tednih je prišel na poseg, ki mu je spremenil življenje. Težave so danes preteklost, Boris pa je hvaležen, da so mu zobni vsadki povrnili funkcionalnost zob in da se spet lahko smeje iz srca.

Številni zadovoljni pacienti iz naše širše regije z navdušenjem delijo svojo pozitivno izkušnjo v kliniki Ortoimplant Dental SPA v Zagrebu. »Na kliniki Ortoimplant Dental SPA sem se počutil zelo prijetno. Storitev dr. Trampuša in celotne ekipe je vrhunska. Seveda priporočam Ortoimplant Dental SPA, saj so z zigomatičnimi vsadki končno rešili mojo težavo.« (Gerhard, Avstrija) »S strokovnostjo in znanjem sta dr. Zdenko Trampuš in njegova ekipa odpravila moje dolgoletne težave z zobmi. Moje življenje se je popolnoma spremenilo, na obraz se mi je povrnil nasmeh in končno spet uživam v hrani. Hvaležen sem prijatelju, ker mi je priporočil Ortoimplant in dr. Trampuša.« (Zoran Stojić, Hrvatska) »Predlagam vam, da se, če imate podobne težave, kot sem jih imel jaz, čim prej odločite, da boste nekaj storili zase. Morda bi se odpravili za začetek le na brezplačni pregled stanja, ko boste tam, pa vam bodo zagotovo vlili zaupanje v profesionalno strokovno delo na tem področju. Pa še to – res ni bolelo.« (Boris Kopitar, Slovenija) Imate tudi vi težave z zobmi? Prijavite se na brezplačen prvi pregled v vrhunski kliniki Ortoimplant Dental SPA.

Kaj je posebnost klinike Ortoimplant Dental SPA

Dr. Zdenko Trampuš je eden najbolj priznanih implantologov v Evropi, znanje in inovativnost pa vsak dan skrbno vpeljuje tudi v svoje delo – z novimi pristopi, izjemno strokovnostjo in revolucionarnimi metodami. Že na začetku svoje kariere je iskal sodobnejše, preprostejše in bolj praktične rešitve, zato je v svojo vsakodnevno klinično prakso uvedel metodo All-on-4, sistem hitrega reševanja brezzobosti s štirimi vsadki. Pri tem se v zgornjo ali spodnjo čeljust vgradijo štirje vsadki. Vgradnja se izvede v skladu z najsodobnejšim konceptom zdravljenja.

Za zapletenejše primere uporabljajo tudi posebne in revolucionarne vsadke Zygoma, ki se vgradijo kar v lične kosti – to je torej inovativna rešitev za paciente, ki imajo premalo čeljustne kosti, v katere bi lahko vstavili običajne vsadke.

Poleg vsadkov Zygoma so pacientom na voljo tudi pterigoidni vsadki, pri katerih se izkoristi preostala čeljustna kost kot sidrišče vsadkov, pa tudi subperiostalni vsadki, pri katerih vsadek ni vgrajen neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki.

Na kliniki Ortoimplant Dental Spa pod vodstvom Zdenka Trampuša, dr. med. dent., omogočajo pacientom, da v čim krajšem roku pridejo do najboljših rezultatov ter povrnitve nasmeha. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Klinika dr. Trampuša je postala sinonim za vrhunskost na vseh področjih, njegovi pacienti pa se že ob vstopu počutijo domače in sproščeno. Klinika Otroimplant Dental SPA je namreč zasnovana tako, da se pacienti v njej počutijo dobro, da pozabijo na strah in da odidejo z novo priložnostjo za prihodnost.

Dr. Trampuš z ekipo poskrbi, da njihovi pacienti v čim krajšem času pridejo do najboljših rezultatov ter povrnitve nasmeha, in naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi čim bolj ublažili stres in zmanjšali število obiskov ordinacije. Vse to omogočajo vrhunske implantološke rešitve, pa tudi dental spa tretmaji, ki zagotovijo hitrejše zaraščanje in celjenje po stomatološkem posegu.

V kliniki je tako vse podrejeno ustvarjanju dobrega počutja pri pacientih ves čas trajanja obiska – od ambienta in sproščujoče glasbe pri prihodu pa vse do aromaterapije in sproščujoče limfne drenaže pred obiskom ordinacije, s katero se poleg bioobmočij in terapij s kisikom dosegajo izjemni rezultati na področju skrajšanja časa okrevanja in zadovoljstva strank. Na voljo je tudi avtotransfuzija krvi, obogatene z ozonom, pacienti pa lahko dobijo tudi poseben boost vitaminov za čim hitrejše okrevanje.

