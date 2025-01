Ste med njimi? Mnoge ženske modrčka ne nosijo prav

Nedvomno bi bile mnoge dame srečnejše, če jim ne bi bilo treba nositi modrčka, a kruta resnica je, da je ta del spodnjega perila zaradi gravitacije praktično obvezen.

Vendar ni vseeno, kakšnega imate in kako ga nosite.

24sata.hr niza nekaj najpogostejših napak in nasvete, kako jih popraviti.

Napačno zapenjanje

Modrček zapnite tik pod lopaticami in ne previsoko, kot to počnejo številne pripadnice nežnejšega spola. Na hrbtu mora biti v ravni liniji.

FOTO: Misuma/Gettyimages

Prekratke ali predolge naramnice

Pod naramnice bi morali brez težav potisniti prst in nič več. Če so pretesne, se namreč zarežejo v kožo, preohlapne padajo z ramen in povzročajo nelagodje.

Premajhne ali prevelike košarice

Košarici morata povsem objemati in privzdigniti dojke. Med njima in kožo ne sme biti praznega prostora, če ima modrček kosti, morajo te lepo slediti liniji prsi.

Pretesen modrček s kostmi povzroča poškodbe na koži in izzove bolečine, pri prevelikem se košarice ne prilegajo dojkam in ne služi namenu.

FOTO: Deagreez/Gettyimages

Preozek modrček

Ne samo pod naramnice, tudi pod del, ki obdaja hrbet, bi morali brez težav potisniti en prst. To pomeni, da je modrček ravno prav širok.

Star modrček

Ne glede na to, kako navezani ste nanj, materiali sčasoma izgubijo elastičnost in modrček se ne prilega več. Ko se začne dogajati to, ali začno na plano kukati kosti, je čas za nakup novega.