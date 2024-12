Spalnične skrivnosti! Kaj vaš najljubši položaj razkriva o odnosu?

Položaj pri seksu, ki ga par največkrat izbere, govori tudi o njuni povezanosti zunaj spalnice.

Denimo, misijonarski položaj, ki po krivičnem velja za najbolj dolgočasnega, običajno izbereta partnerja, ki sta globoko povezana, drug drugemu bereta misli in si končujeta stavke.

Širijo obzorja

Njun odnos je trden in rutinski, a ju to ne moti, saj se tako počutita varno in udobno. Pari, ki se pogosto zabavajo in uživajo skupaj v vseh plateh življenja, pa pogosto izberejo položaj, pri katerem je ženska zgoraj.

Spolnost je zanje razvedrilo, pri katerem so samozavestni, radi raziskujejo in širijo obzorja, včasih tudi zunaj odnosa. A vse je stvar dogovora in kompromisa, tako moški kot tudi ženska v takšnem odnosu stavita na zaupanje.

Globoka intima

Pari, ki so nagnjeni k pustolovščini, ne samo v spolnosti, ampak na vseh področjih življenja, imajo radi položaj po pasje. Ne sramujejo se ničesar in nimajo nobenih zadržkov, radi imajo pikantne spolne igrice. Globoko intimo pa izkazujejo pari, ki seksajo na boku.

Njuna komunikacija je odlična in tekoča, želja po telesnem stiku izjemna, vsega se lotevata skupaj, zato je položaj žličke prava izbira zanju.