Slovenska klinična psihologinja: Ko mladostnike in njihove starše vprašam to, dobijo začuden obraz

Pred najinim srečanjem sem se spraševala, kako ji ob treh sinovih in službi uspe zaključevati doktorski študij, se izobraževati za kognitivno-vedenjsko psihoterapevtko, izvajati delavnice za mladostnike in njihove starše ter pomagati sodiščem pri odločitvah o zaupanju mladoletnih otrok v varstvo, vzgojo in določitvah stikov ob razvezah.

»Ključno je, da ohranjam lastno čustveno ravnovesje, da poskrbim za sprostitev, razmejevanje med delom in prostim časom, sicer ne morem nuditi podpore in pomoči pacientom,« pravi Tanja Pristovnik, ki poudarja, da je bistveno najti radost v drobnih stvareh.

Kot specialistka klinične psihologije ste zaposleni na Kliniki za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. S katerimi težavami se spoprijemajo otroci in mladostniki, ki jih obravnavate?

Na kliniki za pediatrijo UKC Maribor se kot specialistka klinične psihologije vključujem v dveh delih. V sklopu Enote za otroško in mladostniško psihiatrijo Klinike za pediatrijo se srečujem z otroki in mladostniki s širokim spektrom čustvenih in vedenjskih motenj.

Po drugi strani pa sodelujem tudi na ostalih somatskih oddelkih Klinike za pediatrijo, kjer otroci in mladostniki doživljajo različne čustvene stiske, povezane z njihovim telesnim stanjem – bodisi zaradi akutnega telesnega stanja bodisi zaradi soočanja s kroničnimi boleznimi, recimo kronično vnetno črevesno boleznijo, epilepsijo, sladkorno boleznijo, rakom ...