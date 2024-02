Skoraj vsi to počnemo, ko se prebudimo, a je huda napaka: pričakujte stres in glavobol

Vsak od nas se prebuja drugače. Nekateri takoj skočijo iz postelje, spet drugi potrebujejo nekoliko več poležavanja, da lahko začnejo dan. V dobi tehnologije pa nikakor ne preseneča, da skoraj vsi zjutraj pohitimo do telefona in začnemo brskati po obvestilih, sporočilih, novicah ...

Kako nevarna je ta navada? Dr. Jane Bowring je pojasnila, da je to nekaj, kar občasno počnemo vsi, vendar je lahko poseganje po telefonu v resnici čezmerno stimulativno za živčni sistem, kar ima določene posledice za vaše zdravje. Na svojem tiktoku je pojasnila: »Tega ne želite početi, saj bo dvignilo raven dopamina, ki je močan stimulans za vaše možgane in živčni sistem.«

Opozorila je, da lahko uporaba telefona vpliva tudi na vaš metabolizem, saj električna in magnetna polja (EMF) vašega mobilnega telefona povzročijo, da preveč kalcija preplavi vaše celice, ki nato potrebujejo več magnezija za uravnoteženje telesa. Po njenem mnenju lahko to vpliva tudi na raven vaše energije in povzroči glavobole. Zaslon vašega telefona prav tako oddaja modro svetlobo, ki lahko zmoti vaš ritem spanja. Lahko pa vpliva tudi na raven stresa čez dan.

Jay Rai, psihologinja za opolnomočenje, specializirana za nevroznanost duševnega zdravja, je prav tako odsvetovala, da najprej sežete po svoji napravi. Za Forbes je dejala: »Ko se zjutraj zbudite, vaši možgani preklopijo z valov delta, ki se pojavijo v stanju globokega spanca, na valove theta, ki se pojavijo med nekakšnim stanjem sanjarjenja. Nato začnejo proizvajati alfa valove, ko ste budni, a sproščeni in ne obdelujete veliko informacij. Če najprej primete telefon in se takoj potopite v spletni svet, prisilite svoje telo, da preskoči pomembni stopnji theta in alfa in preide naravnost iz stopnje delta v stanje budnosti in pozornosti (znano tudi kot stanje beta).«

Po mnenju psihologinje s tem »pripravljamo svoje možgane za motnje«, kar lahko »sproži naš odziv na stres in nas spravi v stanje anksioznosti do konca dneva«, piše Mirror.