Sezam za zdravo srce in lepe lase

Semena sezama se odlično podajo v solate, juhe, priloge, dobrodošla so na slanih pekovskih izdelkih in še bi lahko naštevali. Njihova uporaba je na moč pestra in v resnici bi jih morali uživati večkrat. Niso namreč le okusna, temveč tudi zelo zdrava.

Kaj vse zmorejo

Zahvaljujoč v njih prisotnim vlakninam znižujejo raven holesterola v krvi in manjšajo tveganje za srčna obolenja.

Ker deluje protistrjevalno, sezam preprečuje zgoščevanje krvi in tako manjša tveganje za krvne strdke ter zato za srčno in možgansko kap, zdravi hemoroide in blaži migreno.

Primerna za uživanje so semena, odlično pa je tudi sezamovo olje, ki deluje blago odvajalno in zato lahko pomaga pri zaprtju ter razstrupljanju telesa.

Poleg pozitivnega vpliva na zdravje je sezam primeren tudi za zagotavljanje lepote. Olje sezama je odlično za nego las in lasišča, saj ob masaži spodbuja pretok krvi po lasišču in tako preprečuje izpadanje in lomljenje las ter nastanek prhljaja.

Sezam je znan kot močan afrodiziak. Napitki iz njegovih semen veljajo za spodbujevalce libida in skrbijo za dobro potenco.

Na kratko: zdravilni učinki sezama

Telesu dovaja beljakovine: Dve jedilni žlici vsebujeta tri grame beljakovin, kar je največ med semeni in oreščki.



Varuje pred sladkorno boleznijo: Sezamovo olje blagodejno vpliva na količino sladkorja v krvi in tako varuje pred sladkorno boleznijo tipa dve.



Niža krvni tlak: Semena sezama vsebujejo magnezij, ki pozitivno vpliva na krvni tlak.



Niža raven holesterola v krvi: Vsebuje fitosterole, ki uravnavajo raven slabega holesterola in krepijo odpornost.



Izboljšuje prebavo: Velika vsebnost vlaknin spodbuja prebavo in odpravlja zaprtje.



Skrbi za lepo kožo: V sezamu prisoten cink pomaga pri obnavljanju kožnih celic in spodbuja nastajanje kolagena, ki koži zagotavlja elastičnost.



Za zdravo srce: Snovi iz sezamovega olja preprečujejo poškodbe arterij in tako skrbjo za zdravo srce in ožilje.



Varuje pred rakom: Fitinska kislina, magnezij in fitosteroli v sezamu delujejo antioksidativno ter varujejo pred več oblikami raka



Pomirja: Sezam vsebuje minerale, predvsem magnezij in kalcij, ki sta ključna pri premagovanju stresa.



Blaži bolečine artritisa: Velika vsebnost mineralov in vitaminov preprečuje bolečine ob artritisu oziroma jih lajša ter krepi kosti in sklepe.



Za zdrava jetra: Sezam varuje jetra pred negativnimi vplivi alkohola.



Ohranja mladost: Sezamovo olje zavira nastanek kožnih gub, ki so posledica vpliva sonca na kožo.



Skrbi za zdrave kosti: Pest semen vsebuje več kalcija kot kozarec mleka. Seme pa je bogato tudi s cinkom, ki je odgovoren za normalno rast in med drugim pozitivno vpliva na gostoto kosti.



Za zdrave dlesni: Masaža z oljem poskrbi za zdrave dlesni in preprečuje nalaganje zobnih oblog.