Samozavest je pravi magnet

V iskanju partnerja pogosto razmišljamo le o tem, kako bi bili všeč drugim in kaj moramo storiti za to, namesto da bi se ukvarjali s seboj in se vprašali, kaj lahko storimo zase. A ko bomo sebi bolj všeč, bomo privlačnejši tudi za druge.

Kritika

Nobene potrebe ni, da se obsojamo, kaj vse počnemo narobe, namesto tega raje začnimo delati za lepšo samopodobo. Vsak dan si napišimo tri lepe misli o sebi in tako ustvarimo novo samozavest, s katero bomo privlačnejši.

Užitek

Zakaj bi si odtegovali užitek, če smo samski, zakaj bi imeli občutek krivde, ko si kaj privoščimo? Toliko vsega lahko doživimo tudi takrat, ko smo samski, celo stvari, ki jih s partnerjem ne bomo mogli, zato izkoristimo svoj trenutek in svobodo! Ko se imamo radi in skrbimo zase, izžarevamo dobro voljo, ki je seksualni magnet.

Napake

Sprejmimo se z vsemi napakami vred, odpustimo si in se šele potem lotimo spreminjanja tega, kar nas moti. To je lahko zelo dolg proces, a v njem se bomo naučili tudi, kako sprejeti napake nekoga drugega ali pa vsaj dejstvo, da nihče ni popoln.

Optimizem

Ni lahko biti vsak dan dobre volje in nasmejan, včasih se je treba močno potruditi, da sploh speljemo dan, a naj nam to ne uniči optimizma, ki ga nosimo v sebi. Ko je najhuje, si pomagajmo z dejavnostmi in ljudmi, ki nas bodo povzdignili in nam dali krila, predvsem pa nikoli ne izgubimo vere vase! Bolj ko verjamemo vase, bolj bomo privlačili druge.

Preteklost

Če imamo dober spomin in razčiščeno preteklost, smo za bodoči odnos naredili veliko več, kot si mislimo. Vsi smo nekoliko obremenjeni s preteklostjo, vendar je dobro, da nas ta ne onesrečuje, da smo jo prebavili in da lahko naredimo korak naprej ter prostor za nove ljudi. Ne ozirajmo se, bolj izkušeni in modri glejmo le naprej in ne dovolimo preteklosti, da nas preganja.