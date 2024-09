S slivami krepimo spomin

Številne raziskave so slive povezale z velikimi koristmi za zdravje. Bogate so z vitaminom C, vsebujejo precej vitaminov skupine B ter vitamine E, K in A. Imajo veliko kalija in fosforja, vsebujejo tudi železo, magnezij, kalcij, baker ... Sveže ali suhe, oboje bi morali uživati, pa poglejmo, zakaj.

Vsak dan naj bi jedli zelenjavo in sadje, antioksidanti, ki so tudi v slivah, pomagajo varovati zdravje srca, slive, zlasti suhe, nižajo krvni tlak, tudi slabi holesterol. Glede na raziskavo, ki so jo opravili leta 2010, so imeli udeleženci, ki so pili sok iz suhih sliv in jedli suhe slive, nižji krvni tlak kot skupina, ki sadežev ni uživala. Antioksidanti (med drugim antocian, ki slivam daje rdečo in modro vijolično barvo, ter kvercetin in katehin, ki spadata v skupino flavonoidov) ščitijo telesne celice pred poškodbami ter delujejo protivnetno.

Nekatere študije so pokazale, da samo ena sliva vsebuje enako količino antioksidantov kot pest borovnic. Izsledki ene od mnogih raziskav so pokazali, da uživanje sliv pomaga krepiti spomin: to gre najverjetneje pripisati pigmentu antocianinu. Odlično za vse, zlasti pa učence, dijake in študente: naj bo sliva obvezni del malice!

Sočne in sladke

Slive vsebujejo vitamin K, ki ima pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja kosti, z uživanjem sliv, zlasti suhih, lahko pozitivno vplivamo na kostno gostoto in preprečujemo tveganje za razvoj osteoporoze. Neka ameriška raziskava je namreč pokazala, da so sodelujoči, ki so uživali suhe slive in jemali dodatke vitamina D in kalcija, znatno izboljšali gostoto kosti v hrbtenici in podlakteh kot tisti, ki so jedli suha jabolka in enake dodatke.

Telesne celice ščitijo pred poškodbami ter delujejo protivnetno.

Suhe slive pomagajo preprečevati zaprtje, kar so vedele že naše babice, ki so iz njih kuhale kompot: vsebujejo še več vlaknin kot sveže, prav vlaknine pa so pomembne za zdravo prebavo, saj preprečujejo zaprtje.

Vsebujejo vitamin C, tako bomo z rednim uživanjem teh sadežev poskrbeli za boljšo odpornost, kar je pomembno vse leto, zlasti pa v jesenskem in zimskem času, ko pogosteje zbolevamo, pa tudi kožo, saj ta vitamin podpira tvorbo kolagena; slednji pomaga ohranjati vlago in volumen, torej ohranja kožo napeto. Žal nam ga začne po tridesetem letu primanjkovati, zaradi česar koža ni več tako prožna, postane manj odporna, poglobijo se gube.

Slive so sočne in sladke pa še nizkokalorične, torej idealne za vse, ki želijo zmanjšati vnos kalorij ali izgubiti kak kilogram.