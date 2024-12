Resničen vpliv čokolade na sladkorno bolezen tipa 2

Morda imate potem, ko si privoščite košček ali dva čokolade, slabo vest, a znanstveniki pravijo, da je ta povsem odveč, četudi se z njo pogostite kar petkrat na teden.

Nova raziskava je namreč pokazala, da lahko čokolada tveganje za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 znatno zniža.

Raziskovalci ameriške univerze Harvard so ugotovili, da je bila pri osebah, ki so jedle temno čokolado, manjša možnost, da bi zbolele za sladkorno boleznijo, pri osebah, ki so jedle mlečno, pa je bila višja verjetnost za presežek kilogramov.

Kaj pa količina: nekaj koščkov petkrat na teden ima varovalen učinek, so še povedali.

Če vsebuje najmanj 70 odstotkov kakava, je prava izbira. FOTO: Xamtiw/Getty images

Kako učinkuje?

Čokolada vsebuje visok delež flavanolov, v sadju in zelenjavi prisotnih snovi, ki dokazano izboljšujejo zdravje srca in nižajo tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, vendar strokovnjaki opozarjajo, da imajo različne vrste čokolade – mlečna, temna in bela – različne učinke, saj so ti povezani s količino kakava in sladkorja v slaščici.

Zadnja študija, objavljena v publikaciji The BMJ, je analizirala podatke treh dolgoročnih raziskav o zdravju zdravstvenih delavcev.

Izvajalci so bili pozorni na njihov življenjski slog in prehranjevalne navade ter spoznali, da je pri tistih, ki na dan pojedo 28,3 grama temne čokolade z vsaj 70 odstotki kakava, za deset odstotkov nižje tveganje kot pri osebah, ki se le redko posladkajo z njo.

FOTO: Yelenayemchuk/Getty images

Dr. Lucy Chambers iz združenja diabetikov iz Velike Britanije je rezultate komentirala:

»Uživanje temne čokolade se res sliši mamljivo, vendar je kot edino strategijo za preprečevanje sladkorne bolezni tipa 2 vendarle ne bi priporočala. Ključen pri tem je zdrav življenjski slog z uravnoteženo prehrano in rednim gibanjem.«