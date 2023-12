Recept: protivnetne čokoladne kroglice brez sladkorja

Letošnjo zbirko prazničnih slaščic dopolnite s čokoladnimi kroglicami, v katerih je združenih nemalo protivnetnih sestavin.

Sladkane so z dateljni, dodan jim je vir močnih antioksidantov cimet, čia in semena konoplje so zakladnica beljakovin, v njih so še vlakna in zdrave maščobe.

Priporočljivo je pripraviti večje količine kroglic, saj v hladilniku zdržijo res dolgo in so idealne tudi, ko vam na povsem običajen dan zadiši nekaj sladkega.

Recept za zdrav in okusen posladek prinaša Mind body Green.

Sestavine:

pet datljev, namočenih v vroči vodi (deset minut) in nato odcejenih,

200 gramov nesladkanega kremnega mandljevega masla,

180 gramov semen konoplje,

pet žlic grenkega kakava v prahu,

žlička in pol cimeta v prahu,

tri žlice čia semen,

ščepec soli,

pol žličke ekstrakta vanilje.

Okusne, zdrave in enostavne za pripravo. FOTO: Alleko/Gettyimages

Priprava: