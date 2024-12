Dolge novoletne počitnice: nasveti za starše, kako jih prijetno preživeti

Tu so zadnji delovni dnevi in kmalu se bodo začele novoletne počitnice, ki bodo tokrat precej dolge. Zaključijo se 2. januarja, a ker je 3. januar petek, bo na ta dan ministrov dan, torej so otroci vse skupaj prosti 12 dni.

Zagotovo se skupnega časa lahko veselimo, vsak starš pa ve, da znajo biti ti dnevi tudi precej naporni. Počitnice in prazniki pač niso vedno tako magični, kot bi si želeli. Kot pišejo na portalu Psychology Today, so za starše lahko kot maraton – izčrpavajoči tek ugajanja vsem članom družine in ohranjanja določene zdrave, dnevne rutine.

Zato bi lahko, kot pišejo na omenjenem portalu, opustili idejo, da moramo postoriti vse. Raje pomislimo na enostavnejši, bolj sproščen pristop. Znano je namreč, da smo bistveno manj pod stresom, če se osredotočimo na povezovanje kot na popolnost. S takim pristopom k počitnicam bodo te zagotovo bolj izpopolnjujoče in polne dogodkov, ki nam bodo ostali v spominu.

Ameriška avtorica, družinska terapevtka in mama šestih otrok Atara Malach svetuje, da naj to leto poskusimo delati manj in to bolje. Navaja pet stvari, na katere ne smemo pozabiti med prazniki, da bodo ti prijetni za vse ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.