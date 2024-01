Pri četrtini se nadležno vnetje ponavlja

Vnetje mehurja je eno od najbolj razširjenih bolezenskih stanj in zelo neprijetna okužba, s katero pa se srečujejo predvsem ženske. Med znaki so močna in pogosta nuja po uriniranju, ki je boleče in pekoče. Urin ima lahko močan in rezek vonj, količina seča pa je vsakokrat manjša; urin je motne barve, lahko pa ima celo rdečkast, rožnat ali temnejši odtenek, kar kaže na kri.

»Vnetje lahko spremljajo bolečine v medenici. Predvsem boleča sta osrednji del medenice in področje okoli sramne kosti,« pojasnjuje dr. Jošt Janša, spec. urologije iz Medicinskega centra Barsos. »Če se pridružijo še vročina, mrzlica in ledvene bolečine, je to znak sočasne okužbe ledvic. Vsekakor je potreben obisk pri osebnem zdravniku, ki vnetje potrdi na osnovi značilnih znakov in simptomov in s pomočjo analize urina, pri vnetju ledvic tudi z analizo krvi, in predpiše antibiotik. Že ob povečanem pitju tekočine se težave z mehurjem zmanjšajo, antibiotik pa ozdravitev še pospeši. Pri vnetju ledvic pa brez njega ni ozdravitve.«

Dr. Jošt Janša, spec. urologije iz Medicinskega centra Barsos FOTO: Osebni arhiv

Ukrepamo čim prej

Glavni krivec za vnetje mehurja je E. coli, ki je ena najpogostejših bakterij. Živi predvsem na koži in v črevesju, v večini primerov ne povzroča težav.

»Večina okužb nastane pri ženskah v rodni dobi. Kar tri četrtine žensk najmanj enkrat v življenju zbolijo zaradi nenadnega vnetja mehurja. Pri četrtini se vnetje ponavlja. V primerjavi z moškimi je pri ženskah sečnica dosti krajša in bližje črevesja, zato so okoli sečnice pogosto prisotne bakterije. Najpogosteje se pojavi vnetje po spolnih odnosih, ki povzročijo majhne poškodbe sečnice. Pri nekaterih ženskah obstaja večja genetska nagnjenost k temu, ker se bakterije lažje nalepijo na sluznico mehurja. V redkih primerih se okužba prestavi na ledvice,« nadaljuje sogovornik.

Pristavlja, da si lahko pri lažjem in akutnem vnetju pomagamo tudi sami z različnimi prehranskimi dopolnili: »Pripravki vsebujejo D-manozo in ekstrakt brusnic, ki jih priporočamo pri akutnem vnetju mehurja kot tudi ob obliki ponavljajočih se vnetij sečil. Ob tem je treba uživati živila in pijače, ki dodatno spodbujajo uriniranje, kot so čaj, kava, sveže brusnice. Če vnetje dlje traja in je kronično ali že čutimo znake ledvične okužbe, kot sta bolečina v ledvičnem predelu in slabost, pa moramo k zdravniku. Ključno je hitro prepoznati vnetje mehurja in ukrepati čim prej, da se akutno stanje ne prevesi v kronično.«

Ključno je hitro prepoznati vnetje mehurja in ukrepati čim prej, da se akutno stanje ne prevesi v kronično.

Bombažno perilo

Vnetje mehurja lahko pomagamo preprečevati, in sicer z zadostnim pitjem tekočine, tako da izločimo vsaj dva in pol litra urina na dan; redno uriniranje pripomore k temu, da se bakterije odplavijo iz uretre, z zadostno količino vode pa si zagotovimo redno polnjenje in praznjenje mehurja.

Prav tako je pomembno, da se po odvajanju blata brišemo od spredaj nazaj, s čimer preprečimo razširitev E. coli iz anusa do vagine, in da po spolnih odnosih čim prej izpraznimo mehur in ne zadržujemo urina, ko nas tišči na vodo: »Zadrževanje namreč omogoča razmnoževanje bakterij. Odsvetovana so tudi vsa kemična spermicidna sredstva in diafragma. Namesto kopeli priporočamo tuširanje in predvsem umivanje splovila z blagim glicerinskim milom, ne da bi izpirali nožnice. Agresivno umivanje uniči zaščitno bakterijsko floro, ki ščiti pred okužbo. Svetujemo tudi bombažno in ohlapno perilo, naj bo dobro izprano. Ob težavah zamenjamo pralni prašek,« svetuje dr. Janša, ki priporoča tudi toplejšo obutev in oblačila, ki prekrivajo križ.

Preventivno uživamo napitke iz brusnice. FOTO: Natashamam/Getty Images

Ženske naj se izogibajo nekaterim vložkom in ozkim hlačam. Preventivno lahko uživamo napitke iz brusnice in zeliščne čaje, kot je Ursi, pa D-manoze in probiotike.

»Če se okužbe ponavljajo, je učinkovito večmesečno zdravljenje z majhnimi odmerki antibiotika pred spanjem ali odmerek antibiotika po spolnem odnosu, a ne več kot enkrat na dan. Obstajajo pa tudi zdravila, ki delujejo podobno kot cepiva pri preprečevanju okužbe, vendar v Sloveniji še niso na voljo,« dodaja sogovornik in opozarja, da pri ženskah v menopavzi težave velikokrat povzroča porušena bakterijska flora zaradi suhe nožnice, pri tem pomaga lokalna nožnična estrogenska krema.

Nasvet fizioterapevta

Če je težava inkontinenca, zastajanje seča v mehurju, povešena maternica ali sečni kamni, pa so potrebni še drugi ukrepi, s katerimi poskušamo vzpostaviti čim bolj normalno odvajanje urina, še sklene dr. Janša: »Skrbimo za prehrano, ki ni preobilna, ustrezno telesno težo in redno pravilno telesno vadbo. Priporočljive so vaje za aktivacijo medeničnih mišic. Vadbe, ki povzročajo povečan pritisk v trebušni votlini, kot so na primer trebušnjaki in dvigovanje uteži, lahko povzročijo poslabšanje inkontinence, saj lahko dodatno obremenijo medenično dno. Za pravilne vaje se je najbolje obrniti na izkušenega fizioterapevta. Če je inkontinenca posledica pogostih okužb spodnjih sečil, jih moramo dosledno zdraviti. Zelo pomembna sta dobra urejenost sladkorne bolezni in pravilno jemanje zdravil za izločanje vode iz telesa. Za krepitev mišic medeničnega dna je priporočljiva tudi elektrostimulacija.«