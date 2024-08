Preverimo ravni ščitničnih hormonov

Simptomi, ki nakazujejo moteno delovanje ščitnice, so pogosto podobni simptomom drugih bolezni. Priporočljiv je obisk zdravnika, saj če bolezni ščitnice ne zdravimo, lahko tvegamo diabetes, visok krvni tlak, težave z dihanjem, vnetja sklepov, depresijo, migreno in drugo.

Ščitnica – njeno delovanje uravnava žleza hipofiza v možganih – izloča v kri dva hormona: tiroksin (T4) in trijodtironin (T3). Za njuno tvorbo potrebuje jod. Ščitnični hormoni so nujni za normalno delovanje organizma. Ena glavnih nalog je uravnavanje presnove maščob, ogljikovih hidratov in beljakovin.

Bolezni ščitnice so druga najpogostejša skupina presnovnih bolezni, takoj za sladkorno. Čeprav ščitnica nagaja vedno več ženskam in moškim, to prepogosto ostaja neprepoznano. Preverimo vrednosti ščitničnih hormonov v krvi.

Telesni in psihični znaki

Na nepravilno delovanje ščitnice kažejo tako telesni kot psihični znaki. Ker je žleza pomembna za presnovni sistem in vpliva tako na apetit kot raven energije, ni presenetljivo, da pri njenem nepravilnem delovanju opazimo spremembe pri počutju in razpoloženju.

Študije dokazujejo, da k motnjam v delovanju ščitnice oziroma poslabšanju simptomov ščitničnih bolezni lahko pripomorejo stresna čustvena stanja. Stanje, ko žleza izloča premalo hormonov, se imenuje hipotiroza. Premalo aktivna ščitnica upočasni delovanje organizma, tudi presnovo, zaradi česar se zmanjša poraba kalorij.

Ljudje se kljub običajni prehrani nenadno zredijo, zato naj bi bila takoj za nezdravim prehranjevanjem drugi najpogostejši vzrok za povečane vrednosti holesterola v krvi zmanjšana vrednost ščitničnih hormonov. Tako hipo- kot hiperaktivna ščitnica ogroža žilni sistem in poveča nevarnost za razvoj bolezni srca in ožilja.

Stanje, ko deluje preveč intenzivno, torej nastaja preveč ščitničnih hormonov, se imenuje hipertiroza. Precej pogoste težave tedaj so povečan apetit, izgubljanje teže, razdražljivost, nespečnost, lahko težave s kožo in lasmi, prebavne težave, globok glas in občutljivost za mraz.

Pripravimo si domač napitek za okrepitev ščitnice. Potrebujemo četrt žličke mletega ingverja, pol žličke cimeta v prahu, tri pomaranče, dve limoni, dva decilitra soka brus­nic, dva ščepca muškatnega oreščka in sedem decilitrov vode. Vodo zavremo, dodamo ingver, muškatni orešček in cimet. Premešamo in kuhamo na zmernem ognju 30 minut. Odstavimo in pustimo, da se ohladi. Nazadnje primešamo sok brusnic, limon in pomaranč. Napitek pijemo po malem ves dan. Kmalu se bomo počutili mnogo bolje.

Vzpostavimo ravnovesje

Če so težave s ščitnico samo prehodne, posebni ukrepi niso potrebni. Preveč delujočo lahko zdravimo z zdravili, ki vplivajo na nastajanje ščitničnih hormonov, radioaktivni jod se uporablja za zdravljenje avtonomnega čezmerno delujočega tkiva ščitnice.

Pri njenem zmanjšanem delovanju pa je potrebno trajno nadomeščanje hormonov. Kombinacija zdravil ter hranilno in energijsko uravnotežene prehrane v vseh primerih najbolj pomaga uravnovesiti ščitnico.