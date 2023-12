Kaj nam sporoča telo? To so opozorilni znaki

Telo nas pogosto opozarja na zdravstvene tegobe, a to nemalokrat zanemarjamo. Znaki, ki nam jih pošilja in opozarja, da je nekaj narobe, so najpogosteje fizični, zato moramo biti nanje pozorni, kar je seveda lahko, če vemo, kaj iščemo.

Izguba vonja, denimo, je lahko posledica prehlada, tudi okužbe s koronavirusom, ki jih je v zadnjem času precej, a v odsotnosti drugih simptomov okužbe dihal je lahko eden zgodnejših znakov alzheimerjeve bolezni, kažejo izsledki raziskave ameriškega inštituta za nevrološke motnje in možgansko kap. Spremembe v vonjanju sicer s staranjem niso nič posebnega, zlasti ne po 70. letu, če pa se to zgodi mlajšim ali se dogaja večkrat, je treba na posvet k zdravniku.

Izpadanje las je pogosto povezano s težavami s ščitnico. FOTO: Franz12, Getty Images

Rdečica pod nohtom

Zdravi nohti so gladki in lepi, brez madežev, lis, pik, črt. A če pod nohti opazite rdečico, je to lahko znak lupusa, avtoimunske bolezni, pri kateri imunski sistem napada zdrava tkiva. Lupus lahko povzroči izpuščaj na hrbtu, rokah in prstih ter oteklino na tkivu okoli korena nohta.

Kadar ščitnica ne deluje pravilno, to vpliva na hormone, vključno s tistimi, ki so povezani z rastjo las. Izpadanje las je torej pogosto povezano s težavami s ščitnico, poleg tega so lahko lasje bolj suhi, tudi tanki in grobi, preden začnejo izpadati. Zazrite se tudi v obrvi: če so redkejše, obiščite zdravnika.

Raziskovalci iz univerzitetnega kliničnega centra v Københavnu so opozorili, da imajo tisti, ki so videti starejši, kot v resnici so, večje tveganje za bolezni srca. Tisti, ki začnejo prej siveti, postanejo plešasti ali prej dobijo ​​gube, imajo po 35. letu za 40 odstotkov višje tveganje za razvoj bolezni srca in za 57 odstotkov višje tveganje za infarkt.

Če bolehate za sladkorno boleznijo, imate več možnosti za težave s sluhom.

Nenadno hujšanje

Imate slab zadah? Lahko je posledica hrane, ki ste jo jedli, slabe ustne higiene, tudi parodontoze, lahko pa to stanje kaže na erektilno disfunkcijo, sporočajo turški raziskovalci. Zobe s primerno zobno krtačko in zobno pasto umivajte obvezno zjutraj in zvečer, uporabljajte še zobno nitko in medzobno krtačko ter redno, na pol leta, obiskujte zobozdravnika, da bo pravočasno prepoznal morebitne težave.

Slab zadah je lahko posledica hrane, ki ste jo jedli, slabe ustne higiene in tudi erektilne disfunkcije. FOTO: Siphotography, Getty Images

Pozorni bodite, kadar hujšate, nenadna izguba teže je lahko vzrok številnih bolezni, od pretiranega delovanja ščitnice, depresije, raka, morda pa telo le slabo absorbira hranila. Obiščite zdravnika! Če imate kratko sapo, ste zadihani, pa niste telovadili in se ne spopadate s katerim od obolenj dihal, če težko dihate celo med ležanjem, nujno obiščite zdravnika, saj lahko bolehate za bronhitisom, astmo, pljučnico, lahko imate krvni strdek v pljučih ali pa kakšno drugo bolezen srca in pljuč.

Kako pa kaj slišite? Če bolehate za sladkorno boleznijo, imate dvakrat več možnosti za težave s sluhom in celo gluhost v primerjavi s tistimi, ki nimajo diabetesa, sporočajo japonski raziskovalci z univerze Niigata. Presenetljivo je, da imajo višje tveganje izgube sluha oboleli, ki so mlajši od 60 let.