Prevarani se morajo odzvati trezno

Ko ljudje odkrijejo, da jih je partner prevaral, sta občutek izdaje in bolečina nepopisna, zato se marsikdo odloči za nepremišljena dejanja, ki pa jih kasneje lahko obžaluje. Vse pa bi bilo lahko drugače, če bi si vzeli čas in ravnali trezno.

Velike odločitve

Vsak, ki je v šoku zaradi partnerjeve nezvestobe, ne bi smel nemudoma sprejemati prelomnih odločitev o tem, kako nadaljevati partnerski odnos. Ali ostati skupaj ali se raziti, kako to izpeljati, povedati sorodnikom, prijateljem ali otrokom, se ne odločamo čez noč, razen če je položaj nevzdržen. Dobro si je vzeti čas za razmislek, saj bodo odločitve tako trdnejše.

Potrebujemo osebo, ki ji lahko zaupamo. FOTO: Dejan_dundjerski/Getty Images

Neustrezna podpora

Partnerjeva nezvestoba lahko povzroči veliko bolečine, jeze in drugih frustracij, ki jih težko vedno predelujemo sami, zato potrebujemo nekoga, ki mu lahko zaupamo. Pomembno je, da je oseba, ki ji zaupamo bolečino, za nas varna, kar pomeni, da o tem ne bo razpredala z drugimi, ampak bo vdana nam. Običajno je to peščica najboljših prijateljev, morda kakšen družinski član, psihoterapevt, nikakor pa to niso vsi, ki jih poznamo in radi prisluhnejo našim intimnim težavam. Še najmanj pa družbena omrežja, kamor bi zlivali ves gnev.

Ptiči istega perja

Če ste prevarani in bi radi, da nekdo razume vašo bolečino, boste to osebo našli med ljudmi, ki imajo enako izkušnjo, a to še ne pomeni, da so dobra družba. Kdor trpi, bo govoril o svoji bolečini, in nazadnje boste vi tolažili to osebo, čeprav tudi sami potrebujete pomoč. Poleg tega ima vsak svojo izkušnjo, in čeprav ima naša bolečina skupni imenovalec, jo doživljamo drugače.