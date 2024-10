Pretipajte še svoje

Združenje Europa Donna Slovenija v rožnati oktober vstopa s kampanjo Pretipaj še svoje, ki poudarja pomen preventive in zgodnjega odkrivanja raka dojk. Ta je, če je odkrit dovolj zgodaj, dobro ozdravljiv.

»Zato je pomembno, da ženska pozna svoje dojke in ve, kaj je zanje običajno. Tako lažje opazi morebitne spremembe med rednim samopregledovanjem dojk,« je pojasnila vodja programa Dora Barbara Mihevc Ponikvar. V uspešen državni presejalni program za raka dojk Dora so vključene ženske med 50. in 69. letom starosti, ki jih vsaki dve leti povabijo na mamografijo.

»Letos v prvi polovici leta beležimo že 79-odstotno udeležbo žensk, kar je največ doslej. Ravno v teh dneh bomo opravili že milijonto mamografijo od začetka delovanja programa leta 2008. Ob tej priložnosti se ženskam zahvaljujemo za zaupanje,« je še dodala Mihevc Ponikvarjeva. Od začetka delovanja programa so odkrili raka dojk pri okoli 6000 ženskah, večinoma na začetni stopnji, ko je bolezen omejena na dojko.

Zavedanje o pomenu preventive in pravočasno ukrepanje lahko rešita življenje.

Rak dojk

Rak dojk je v razvitem svetu in tudi v Sloveniji najpogostejši rak pri ženskah. Po podatkih registra raka je v obdobju 2017–2021 v Sloveniji za rakom dojk zbolelo povprečno 1504 žensk na leto, umrlo jih je 446. Leta 2021 je za rakom dojk zbolelo 1495 oseb, in sicer 1482 žensk in 13 moških, umrlo je 420 žensk in trije moški.

Predsednica Združenja Europa Donna Slovenija Tanja Španić je dejala, da v združenju začenjajo še en rožnati oktober, ko želijo znova izpostaviti pomen zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja raka dojk: »Pomembno je, da ženske ne le slišijo naša sporočila, temveč jih tudi vključijo v svoje vsakdanje življenje, saj je zgodnja diagnoza raka dojk povezana z večjimi možnostmi za uspešno zdravljenje. Zavedanje o pomenu preventivnih ukrepov in pravočasno ukrepanje lahko rešita življenje.«