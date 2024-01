Prehlad v treh etapah

Ne prehladimo se zato, ker nas zebe, torej bi morala zima odpasti kot glavni povzročitelj tega nadvse neprijetnega bolezenskega stanja. Prehlad povzročijo virusi. Znanih je že več kot dvesto različnih vrst virusov, ki nas napadajo vse življenje. Razlikujejo se po specifičnih lastnostih, vendar vsi povzročajo podobne simptome. Zaradi raznolikosti virusov naš imunski sistem ne more vzpostaviti trajne zaščite proti prehladu: v resnici se lahko takoj po koncu prehlada znova okužimo z drugim virusom, kar takoj povzroči simptome prehlada. In lahko se vrtimo v krogu.

Simptome klasičnega prehlada poznamo vsi; izcedek iz nosu, ki je sprva običajno redek in tekoč, pozneje pa gostejši, zato nam oteče nos, pojavijo se bolečina v žrelu, glavobol in bolečine v okončinah, kašelj, utrujenost in izčrpanost.

Zdravnik nas najprej vpraša, ali imamo vročino. Če je nimamo, je to samo prehlad, če jo imamo, je verjetno gripa. In se zdravimo en teden brez zdravil, z uporabo najnovejših in naprednih zdravil pa celih sedem dni. Tako se pohecajo zdravniki. Nam pa ni do heca, ker še vedno ne vemo, zakaj in kje smo staknili prehlad.

Sledijo tri faze. V prvi, inkubacijski dobi, sledita srbenje in pekoč občutek v nosu. Tu so napadi kihanja in draženja v grlu. Začne nas mraziti, slabo se počutimo in smo zelo utrujeni.

V drugi etapi prehlad doseže vrhunec. Najprej je tu nahod: iz nosu teče redek izcedek. Poraba robčkov je nenormalna, lahko se razvije vnetje grla. Počutimo se zelo slabo in smo zelo utrujeni. Počasi se izcedek iz nosu zgosti in nosna sluznica začne otekati. Nos je vse bolj zamašen, kar povzroča težave z vohom in okusom.

V sklepnem delu se prehlad počasi umika, saj se imunski sistem uspešno bori z virusi. Um se zbistri, otekanje nosne sluznice upade in vnetje grla se izboljša. Ko se simptomi izboljšajo, se veliko ljudi vrne k običajnemu življenjskemu ritmu. Pomembno pa je, da še naprej skrbimo zase tudi v poznejših fazah ali med daljšimi prehladi. Samo tako se prehlad lahko popolnoma pozdravi in se ne podaljša.

Da, čas prehladov največkrat nastopi pozimi. Zakaj ravno pozimi? Ker se takrat več zadržujemo v zaprtih prostorih. Virusi pa so povsod.