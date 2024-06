Pozor! To je lahko znak infarkta

Bolečine v vratu so pogosta težava ne glede na leta, razlogi pa so različni. Pojavijo se lahko na primer zaradi slabe drže med sedenjem za računalnikom ali volanom avtomobila, tudi obolenj, kot je osteoartritis. Pogosto se poslabšajo, če glavo oziroma vrat dlje držimo v enem in istem položaju. Bolečino lahko spremljajo mišična okorelost in krči. Redko so znak resnejših zdravstvenih težav, zdravnika pa vsekakor obiščite, če vas vrat boli po prometni nesreči ali padcu pa tudi, če je bolečina zelo močna, traja več dni in se ne zmanjšuje, če se širi po rokah in nogah, če jo spremljajo glavobol, otrplost, šibkost ali mravljinčenje.

Vseeno ni niti, kako spite.

Bolečina v vratu je lahko simptom srčnega infarkta; ta se pogosto kaže z drugimi simptomi, kot so težko dihanje, potenje, slabost, bruhanje, bolečine v roki ali čeljusti. Če vas boli vrat in imate druge simptome infarkta, takoj pokličite 112 ali pojdite na urgenco!

Lepa drža

Večina težav z vratom je povezanih s slabo držo in starostno obrabo. Preprečujemo jih tako, da smo pozorni na držo. Ko stojite ali sedite, naj bodo ramena v ravni liniji nad boki, ušesa nad rameni. Pri uporabi mobilnih telefonov, tabličnih računalnikov in drugih majhnih zaslonov imejte glavo pokonci in držite napravo pred očmi – ne upogibajte vratu. Če potujete na dolge razdalje ali delate več ur za računalnikom, vsake pol ure vstanite, se premaknite in raztegnite vrat in ramena. Prilagodite mizo, stol in računalnik tako, da bo zaslon v višini oči. Težke torbe nosite na obeh ramenih, da se teža razporedi. Vseeno ni niti, kako spite: poskusite spati na hrbtu, pod stegna podložite blazino, saj bo to sprostilo vratne mišice.

Če vas muči bolečina v vratu, katere vzrok je krčenje mišic zaradi nenadnega giba ali napačne drže, ki se kaže kot dokaj huda bolečina in tudi kot težave z gibanjem, si lahko pomagate predvsem s počitkom. Bolečino lahko blažite s paracetamolom. Svetuje se tudi masaža, ki pa ni vselej nujno učinkovita. Na zdravnika se obrnite, če bolečina v nekaj dneh ne popusti. Vrat lahko boli pri herniji diska, zdravljenje temelji na rehabilitacijskih vajah in protivnetnih zdravilih. Vrat boli tudi ob akutnem vnetju bezgavk – obisk zdravnika je nujen. Osteoartroza se večinoma pojavlja pri starejših od petdeset let. Težave v vratu zdravimo s telovadbo, v akutni fazi pa tudi s protibolečinskimi zdravili in mišičnimi relaksanti.

Med dolgotrajnim sedenjem za računalnikom poskrbite za pravilno držo. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images