Pozor, lastniki mačk in psov! Praznični okraski so lahko smrtonosni

Verjetno najbolj tvegan okrasni element med decembrskimi prazniki so bleščeči trakovi in bleščice. Še posebej naj se jih izogibajo lastniki mačk. Čeprav okraski iz sijočega materiala niso strupeni sami po sebi, lahko povzročijo hude zdravstvene težave, če jih živali zaužijejo.

Mačke so še posebej ranljive zaradi svoje radovedne narave in nagnjenosti k igranju z majhnimi, svetlečimi predmeti. Zaužitje sijočih trakov lahko pri mačkah povzroči hude zdravstvene težave.

Najslabšemu scenariju veterinarji rečejo linearni tujek; ta nastane, ko mačka pogoltne nekaj dolgega in tankega, denimo srebrn trak za okraševanje smrečice. Trak se lahko zavije okoli dna jezika ali se zasidra v želodcu.

Reže skozi tkivo

Ker je predmet zasidran, ne more preiti skozi črevesje, kar povzroči resne zdravstvene zaplete. Ko se črevesje premika in krči, lahko linearni tujek počasi reže skozi tkivo in povzroči poškodbe. V najhujših primerih lahko pride do predrtja črevesja. V tem primeru bo ljubljenček potreboval drago in zahtevno operacijo.

Da je ljubljenček zaužil bleščeče trakove, morda ne boste niti opazili. Previdnost velja, kadar se pri mački pojavijo bruhanje, driska, izguba teka in letargija. Če pri njej opazite katerega od teh simptomov, čim prej poiščite veterinarsko pomoč. Veterinar bo morda moral opraviti oralni pregled ter rentgensko slikanje in natančno določil lokacijo tujka in obseg poškodb.

Nujno poiščite pomoč

Če sumite, da je vaš hišni ljubljenček zaužil bleščice ali sijoče trakove, je nujno, da takoj poiščete veterinarsko pomoč. Pravočasno ukrepanje lahko prepreči resne poškodbe in reši življenje.

V najboljšem primeru žival zaradi zaužitja ne bo imela nobenih težav. Ob zaužitju bleščic boste morda po nekaj dneh zgolj opazili kak svetleč ostanek v iztrebkih.

Pri psih so težave, povezane z zaužitjem bleščic in bleščečih trakov, redkejše, saj niso tako zelo nagnjeni k lovljenju sijočih predmetov. Če jih kljub temu zaužijejo, so posledice enake kot pri mačkah.

Morajo biti nedostopni

Še ena nevarnost, ki preti hišnim ljubljenčkom med prazniki, so okrasne električne lučke. Pes se lahko spotakne ob kable ali pa jih grize in žveči, s tem pa tvega poškodbe, ki so lahko celo smrtne. Poskrbite, da bodo kabli varno skriti oziroma napeljani tako, da psu ne bodo dostopni.

Okraski iz testa niso primerni za lastnike psov. Žival jih bo poskušala pojesti, s tem pa bo tvegala želodčne težave, drisko in druge prebavne motnje.

Če pogoltnejo iglice ...

Celo božično drevo, praznična stalnica, ni povsem nedolžno. Ostre iglice se lahko zagozdijo v grlu živali, če jih pogoltne, ali poškodujejo njihove občutljive tace. Naravna drevesa proizvajajo tudi olja, ki so rahlo strupena za mačke, pse in zajce.

Če ljubljenček dobi v usta majhne količine tega olja, ni nevarno, resne zdravstvene težave pa se lahko pojavijo, če popije vodo, v kateri so se namakale iglice. Pazite, da bo ljubljenčkova skleda z vodo daleč stran od prazničnega drevesca.

Mačke rade skačejo po prazničnem drevesu in lovijo svetleče bunkice, s tem pa tvegajo, da se drevo zvrne nanje. Temu se izognemo tako, da drevo popršimo s citrusnim vonjem, ki mačkam smrdi. Neprijeten je tudi za večino psov.