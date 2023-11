Uporabni nasveti, kako poskrbeti za svoja stopala

Kako zelo nas bodo noge bolele po aktivnostih, je odvisno od starosti in spola pa tudi od količine popite tekočine. Zaradi dehidracije so namreč noge še bolj boleče. Stres, ki so ga zaradi stanja, hoje ali rekreacije utrpele noge, stopala, lahko sicer ublažimo na različne načine.

Eden najboljših je kopel. Namočite stopala v mlačno vodo za najmanj 10 minut, vodi lahko dodate malce soli ali nekaj kapljic najljubšega eteričnega olja. Če imate noge zatečene, vroče ali utrujene, uporabite hladno hladno. Po koncu dvignite noge na mizo ali jih naslonite na steno in jih v dvignjenem položaju ohranjajte najmanj eno uro.

Raztezanje po kopeli

Pomaga raztezanje, še posebno učinkovito je po kopeli. Sedite v udoben položaj. Počasi zavrtite stopala v gležnjih v eno in nato še v drugo smer. Prste nekajkrat pokrčite in iztegnite. Če bodo vaša stopala razgibana, bo bolečina tudi ob večjem naporu manjša. Med priročne vaje spada pobiranje predmetov z nožnimi prsti. Stopala lahko razgibate tudi tako, da se izmenjaje postavljate na prste in pete. Dobra vaja je vaja s steklenico: položite jo na tla pred stol, na katerem sedete, in s stopalom pomikajte steklenico naprej in nazaj. Ponovite z vsako nogo posebej.

Na stopala nanesite masažno olje in jih zmasirajte, nežno pritisnite na morebitna boleča mesta. Z masažo refleksnih con odpravimo energetske blokade, izboljšamo počutje, preženemo utrujenost. Refleksno masažo boste doživeli kot pravi energetski užitek. Pomagajo lahko vložki, ki podprejo lok stopala, zlasti če vas pri hoji bolita peta in sprednji del stopala. Pomembno je, da imate primerne čevlje, stopalu morajo nuditi dovolj prostora, da ni stisnjeno.

Boleča stopala in noge imajo od časa do časa ljudje vseh starosti, če pa je bolečina pogosta, postaja hujša ali se z domačimi načini zdravljenja ne izboljša, obiščite zdravnika. Težave z nogami povzročajo oziroma poslabšajo tudi nekatere bolezni, denimo sladkorna, avtoimunske bolezni, kot je revmatoidni artritis, in stanja, ki povzročajo otekanje.