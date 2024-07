Poleti magnezija potrebujemo več

Magnezij je za človeka izjemno pomemben mineral. V telesu ga je največ v kosteh, pa še v mišicah in drugih mehkih tkivih. Kot kofaktor sodeluje v več kot 300 encimskih sistemih, ključen je tudi za energijski metabolizem in sodeluje pri ohranjanju zdravih kosti in zob, delovanju živčnega sistema, mišic in normalnem psihološkem delovanju, elektrolitskem ravnotežju, obenem pa je pomemben za normalno tvorbo DNK in RNK.

»Večja potreba po magneziju se lahko pojavi zaradi driske, bruhanja, uživanja odvajal in diuretikov, zlorabe alkohola, sladkorne bolezni tipa 2 ali hiperparatiroidizma, nosečnosti, dojenja, rasti,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Dodajati ga moramo po večji fizični aktivnosti in večjih naporih. Magnezij uporabljajo predvsem tekači, plezalci in pohodniki za zmanjšanje mišičnih krčev po večjih podvigih. Veliko ga izgubimo s potenjem, zato je njegovo dodajanje v poletnih mesecih še posebno koristno.«

Proti krčem

Magnezij je zelo pomemben mineral v nosečnosti, saj uravnava interakcijo mišic in živcev ter tako zagotavlja nemoteno delovanje celotnega živčno-mišičnega sistema, bodočim mamicam pa zmanjšuje ali pa celo preprečuje intenzivnost krčev, nadaljuje sogovornica. »Pomanjkanje magnezija vpliva na ravnovesje elektrolitov v telesu, poveča tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja pa tudi za znižan serumski nivo kalcija in kalija. Manjše pomanjkanje lahko povzroči zmedenost, zmanjšan tek, mišične krče, otopelost, povišan krvni tlak in motnje v srčnem delovanju.«

Zaradi razširjenosti magnezija v prehrani je hujše pomanjkanje minerala pri zdravih ljudeh zelo redko, a ne gre pozabiti, da so dandanes lahko živila zaradi intenzivnega kmetijstva in uporabe umetnih gnojil ter pesticidov pridelana na osiromašenih tleh in jim zato lahko primanjkuje esencialnih hranil.

Katera živila pa vsebujejo največ magnezija? Tista z več klorofila in prehranskih vlaknin, sklene predsednica Lekarniške zbornice Slovenije: »Z njim so bogati zelena listnata zelenjava, polnozrnati žitni izdelki, stročnice, mandlji, bučna in semena čia ter kakav. Ne pozabimo pa, da nekatera živila povečajo izločanje magnezija, to so prehrana, bogata s soljo, kalcijem in beljakovinami, kofein in alkohol ter nekatera zdravila.«