Vzroki za suha usta so različni; lahko gre za posledico staranja, stranskih učinkov nekaterih zdravil ali radioterapije pri raku. Usta so lahko suha tudi zaradi neposredne prizadetosti žleze slinavke.

Nujno je dovolj piti. FOTO: Aaronamat/Getty Images

Včasih suhost občutimo, ko smo pod stresom, lahko pa so preprosto znak, da v zadnjih nekaj urah nismo popili dovolj tekočine. Za nekatere so suha usta le nevšečnost, pri drugih pa lahko močno vplivajo na splošno zdravje in zdravje ustne votline.

Suha usta so lahko znak sladkorne bolezni.

Najpogostejši vzrok je dehidracija. Ta nastane, kadar ne pijemo dovolj, če se veliko potimo ali če smo bolni. V tem primeru se neprijetnosti rešimo s pitjem vode ali nesladkanega čaja. S pitjem tekočine si lahko pomagamo tudi ponoči, kadar imamo suha usta zaradi dihanja skoznje ali pri prehladu, ko dihamo skozi usta zaradi zamašenega nosu. Izogibajmo se snovem, ki usta še dodatno izsušujejo: omejimo uživanje kofeina, črnega čaja in alkohola, prenehajmo kaditi, izogibajmo se zelo kisli, slani, začinjeni ali sladki hrani.

V lekarnah so na voljo sredstva za preprečevanje suhih ust (pršila, pastile ali zobna pasta), ki omilijo pekoč občutek na jeziku in stimulirajo naravno izločanje sline.

Izogibajmo se snovem, ki usta še dodatno izsušujejo.

Kriva so lahko mnoga zdravila brez recepta, med tistimi, ki jih predpiše zdravnik, suha usta najpogosteje povzročajo zdravila za zdravljenje depresije in tesnobe ter visokega krvnega tlaka. Krivci so lahko še nekateri antihistaminiki, dekongestivi, mišični relaksanti in zdravila proti bolečinam. Če menite, da imate suha usta zaradi predpisanih zdravil, se posvetujte z zdravnikom. Nikar jih ne prenehajte jemati na svojo roko.

Včasih je kriv stres. FOTO: Liubomyr Vorona/Getty Images

Lepljiv občutek

Suha usta lahko s seboj prinesejo še druge nevšečnosti. Pogosto jih spremljajo lepljiv občutek v ustih, gosta slina, slab zadah, težave z žvečenjem, govorjenjem in požiranjem, boleče grlo, suh jezik, spremenjen čut za okušanje in težave pri nošenju proteze. Premalo sline lahko vpliva na zdravje zob, slina namreč pomaga preprečevati karies tako, da izpere sladkor in delce hrane ter naredi bakterije nevtralne in manj škodljive.

Kadar imamo suha usta dlje in se občutka nikakor ne moremo znebiti, je nujen obisk zdravnika. Lahko so znak sladkorne bolezni ali sjögrenovega sindroma, kronične bolezni, ki prizadene predvsem žleze z zunanjim izločanjem.