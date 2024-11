Podkast: Mame so danes pogosto sesute, kriva pa je družba (VIDEO)

Med tem, ko se ljudje okoli nas sprašujejo – le kako novodobnim mamam uspe v dnevu poskrbeti za tisoč in eno stvar, se same sprašujejo – si morda kot ženske nalagamo preveč bremen? Kje in kdaj nam je spodletelo? Obstaja univerzalna resnica, ki nas lahko vodi iz zagate?

V tretjem podkastu Onaplus smo gostili sociologinjo, psihoterapevtko, coachinjo in avtorico knjige dr. Sašo Krajnc, ki se pri svojem delu posveča osebni rasti, samospoznavanju in preseganju tradicionalnih vzorcev pridnosti, in Ano Rozman, novinarko, zaposleno na radiu Slovenija, pisateljico, učiteljico joge plesa Shakti Dance® in mamo, ki v svojih knjigah in na delavnicah odpira teme o notranji rasti, materinstvu in pomembnosti zavedanja lastne poti.