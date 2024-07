Po stopnicah do zdravja: na vene slabo vpliva pretirano izpostavljanje soncu

Vene ali dovodnice so žile, po katerih kri teče proti srcu. Imajo tanjše stene kot arterije in imajo zaklopke. Kot je znano, se po človekovih žilah pretaka okrog pet litrov krvi. Ko teče mimo pljuč, se obogati z vdihanim kisikom, od tam jo srce prečrpa v arterije. S kisikom obogatena kri pride po arterijskem obtoku do tkiv, kamor odda kisik. Kri brez kisika se po venah vrača proti srcu.

Vene so krvna shramba, v njih je več kot 80 odstotkov krvi. Uravnavajo telesno temperaturo, če je zunanja temperatura previsoka, se venska površina poveča, telo pa ohladi.

Skrb za zdrave vene je zelo pomembna. Za to najustrezneje poskrbimo, kot še za marsikateri vidik našega zdravja, z redno telesno dejavnostjo, pa naj gre, glede na telesne sposobnosti, za plavanje, kolesarjenje, tek ali le nordijsko hojo. S športno dejavnostjo okrepimo nožne mišice in izboljšujemo delovanje mišične črpalke, ki omogoča potiskanje krvi iz nog proti srcu.

Vene na splošno so s črpanjem krvi pred zahtevno nalogo. Iz ven, ki so pod srčno ravnijo, mora kri ob navzgornem teku kajpada premagovati težnost. Pri tem ji pomagajo mišična črpalka, zaklopke, dihanje.

Naprej s skrbjo, v službi se ne vozite z dvigalom, v nakupovalnih centrih ne s tekočimi stopnicami. Obstajajo običajne stopnice. Hoja po njih je seveda manj prijetna, a blagodejnejša.

Za vene boste skrbeli tudi, če se ne boste odevali v preoprijeta oblačila ali obuvali pretesnih čevljev, njihov sovražnik so zlasti tisti z visoko peto. Nanje slabo vpliva predolgo izpostavljanje vročemu soncu, prhanje z vročo vodo, cmarjenje v savnah. Vročina dodatno širi nožne vene in upočasni pretok krvi, logično je, da prhanje s hladno vodo doseže obraten učinek, vene zoži, pretok krvi pospeši. Če pa je vreme zelo mrzlo, se oblecite toplo, prenizka temperatura namreč pretok krvi zavira.

Seveda ne moremo mimo ustrezne prehrane, nujno je užiti dovolj oziroma čim več vlaknin in piti dovolj tekočine. Vse več je nasvetov, kako si do zdravja pomagamo z dihalnimi vajami, z njimi vplivamo tudi na krvni obtok.

Kronično

Kronična venska bolezen (KVB) je bolezen nog, ki je lahko posledica dednosti, starosti, dolgotrajnega stanja ali sedenja, nosečnosti, debelosti, premalo gibanja in kajenja. Gre za napredujočo bolezen, potrebno je pravočasno zdravljenje. Za KVB so značilne bolečine v nogah, občutek težkih nog in njihovo otekanje, nočni krči, napetost v nogah in srbečica.

Kronično vensko bolezen zdravimo na več načinov. Na prvem mestu je kompresijsko zdravljenje, zdravljenje z elastičnimi povoji ali medicinskimi kompresijskimi nogavicami, te omogočijo vnovično delovanje venskih zaklopk in zmanjšajo možnost zastajanja krvi. Simptome lajšajo z zdravili venotoniki. Metličaste varice odstranjujejo z žilnimi laserji, ki s toploto razgrajujejo veno. Pri metodi sklerozacije v obolelo veno vbrizgajo sredstvo, ki povzroči, da se notranja plast vene odlušči in zlepi. Pri večjih varicah uporabijo sklerozacijo s peno, ki se izvaja s pomočjo ultrazvoka in je primerna za večje varice. Možna je tudi odstranitev z operacijo, ki je lahko klasična ali pa jo opravijo znotraj žile z laserskim ali radiofrekvenčnim aparatom.

O venski trombozi pa govorimo, kadar pride do delne ali popolne zapore žil s krvnim strdkom, kar se najpogosteje pojavlja na nogah. Bolezen je vse prej kot nedolžna, saj med mogočimi zapleti najdemo pljučno embolijo, ki je lahko za človeka tudi usodna.​