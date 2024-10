Pečen ali kuhan: kateri kostanj je bolj zdrav

Jesen je čas za kostanj. Njegov vonj spominja na hladnejše dni in nemogoče si je prestavljati, da si ne bi privoščili vsaj kakšne merice kuhanega ali pečenega okusnega gozdnega sadeža.

FOTO: Kabvisio/Getty images

Ta spada med lupinaste plodove, od drugih predstavnikov iz te skupine živil, kot so orehi, mandlji, lešniki in podobni, se razlikuje po tem, da vsebuje le malo maščob, na drugi strani pa več škroba.

Prehranska vrednost kostanja

Po prehranski vrednosti je kostanj podoben rjavemu rižu in je odličen vir elementov v sledeh (mineralov, ki jih telo potrebuje v zelo majhnih količinah).

Beljakovine niso njegova močna točka, je pa bogat s škrobom.

Od drugih oreščkov in semen se razlikuje še po tem, da je dober vir vitamina C. 100 gramov kostanja ima kar 43 miligramov vitamina C, kar predstavlja 72 odstotkov dnevnih potreb odraslega človeka po tej snovi.

FOTO: Stevenicols/Getty images

Je odličen vir vitamina B6, v njem je veliko folne kisline, je dober vir kalija in prehranskih vlaknin, nepogrešljivih za dobro prebavo.

V 100 gramih ima kostanj 245 kalorij in je, čeprav hranljiv, težje prebavljiv.

Zanimivo je, da pečen kostanj vsebuje več vitaminov, medtem ko je v kuhanem več mineralnih snovi, zato je v sezoni dobro uživati obojega.

Kako izbrati kostanj

Če nimate možnosti, da bi ga nabrali sami, ga najbrž kupujete. Pri tem bodite pozorni na to, da so plodovi trdni, sijoči in brez luknjic.

Ko jih vzamete v roke, mora teža ustrezati velikosti, če se vam zdijo prelahki, niso sveži.

Na hladu zdržijo do dva tedna, občasno preverite, ali so v katerih luknjice, in morebitne črvive takoj odstranite iz zaloge.

FOTO: Mark Hochleitner/Getty images

Kostanj kot zdravilo

Zaradi relativno visoke energijske vrednosti in visokega deleža škroba je odličen za športnike, druge osebe, ki so izpostavljene fizičnim naporom, in za otroke.

Ker vsebuje veliko kalija in na drugi strani malo natrija, je idealen za osebe s srčnimi in ledvičnimi težavami. Zaradi vlaknin je lahko v pomoč vsem, ki jih muči slaba prebava.

FOTO: Joannatkaczuk/Getty images

Priprava kostanja

Gastronomska uporaba kostanja se še zdaleč ne konča pri kuhanju in pečenju: iz njega se lahko pripravljajo juhe, priloge, glavne jedi, sladice, dober je kot nadev za perutnino, iz njega lahko nastaneta krema ali pire, nadev za polnjena peciva, dober je za omake, postrežene ob divjačinskem mesu.

FOTO: Victoriya89/Getty images

Iz kostanja lahko nastane tudi brezglutenska moka, ki zagotavlja bogat okus in prav takšno teksturo iz nje pripravljenih sladic, piše miss7.