Pazimo na higieno rok

Solzna žleza je kot mandelj velika tvorba pod obrvmi, na zunanji strani očesa, ki proizvaja solze. Ko se vname, oteče, povzroči pa lahko tudi bolečine pri premikanju očesa. Običajno ne vpliva na vid, se pa lahko oko zaradi vnetja bolj solzi. Če je oteklina zelo velika, pa lahko pritiska na oko in povzroči tudi težave z vidom.

Zdravljenje vnetja solznih žlez (dakrioadenitisa) traja približno en mesec, odvisno od tega, kaj ga je povzročilo. Zdravi se z zdravili, ki jih predpiše specialist. Vnetje lahko nastane zaradi okužb z bakterijami ali virusi pa tudi zaradi avtoimunskih bolezni. Medtem ko je v prvem primeru pogostejši pri populaciji, mlajši od 50 let, je v drugem bolj značilen za starejše ženske.

Diagnosticira ga oftalmolog. FOTO: Nd3000/Getty Images

Bolezen prepoznamo po oteklini okoli zgornjega zunanjega kota očesa.

Solzna žleza je na zunanji strani očesa. FOTO: Dorling Kindersley/Getty Images

Bolezen prepoznamo po oteklini okoli zgornjega zunanjega kota očesa, torej tistega, ki je najbolj oddaljen od nosu. Med simptomi so še ptoza oz. povešena veka, bolečina, solzenje ali izcedek ter otekle bezgavke v bližini ušesa. Ločimo akutni in kronični dakrioadenitis. Akutnega povzroči okužba, običajno virusna ali bakterijska, redkeje glivične ali okužbe s paraziti. Najpogosteje se pojavi zaradi infekcijske mononukleoze, mumpsa in adenovirusa, pa tudi zaradi stafilokokne okužbe, gonoreje, herpesa in drugih. Kronični dakrioadenitis nastane zaradi avtoimunskih bolezni, te vključujejo sjögrenov sindrom, očesno bolezen ščitnice in sarkoidozo. Kronična oblika se tudi po zdravljenju pogosto ponovi in prizadene obe očesi hkrati.

Vnetje solznih žlez diagnosticira specialist oftalmolog. Akutni dakrioadenitis se zdravi z zdravili za okužbo, ki povzroča simptome. Pri kroničnem dakrioadenitisu se vnetje zdravi z obvladovanjem avtoimunske bolezni, ki povzroča simptome.

Najboljši način za preprečevanje akutnega dakrioadenitisa je pogosto umivanje rok, zlasti preden se dotaknete oči. Roke si umijte s čisto tekočo vodo, jih spenite z milom in drgnite vsaj 20 sekund. Če imate avtoimunsko bolezen, je kronični dakrioadenitis morda nemogoče preprečiti.