Ohladimo se s toplim

Voda je bistvenega pomena za življenje, saj je vključena v tako rekoč vse funkcije človeškega telesa. Brez hrane lahko preživimo več tednov, pomanjkanje vode pa je lahko že po nekaj dnevih usodno. Dehidracija je stanje, ko se porabi ali izgubi več telesne vode, kot se vnese tekočine, in posledično ima telo premalo telesne tekočine, da bi lahko nemoteno opravljalo svoje običajne funkcije. Piti je torej treba toliko, da se uravna izguba vode.

Kako si lahko z izbiro hrane in pijače pomagamo, da bomo lažje preživeli trenutni vročinski val? Osnova je seveda zadostna hidracija; koliko tekočine potrebujemo, je odvisno od starosti, spola, fizične aktivnosti, vlage v zraku, temperature okolja. Najbolj nas rehidrira pijača, ki vsebuje nekaj soli, natrijevega klorida, in sladkorja, saj se takšna v telesu najhitreje absorbira. Tako rekoč idealna domača izbira je voda z dodatkom limonovega soka in morda malce medu.

V vročini moramo še posebno paziti na zadosten vnos tekočine. FOTO: Lenblr/Getty Images

Limonada je prava izbira. FOTO: Anmfoto/Getty Images

Kaj pa temperatura pijače? Najbolj seveda prija hladna, po možnosti z ledenimi kockami, a bolj nas bo ohladil relativno topel napitek: ta nam razširi žile v telesu, znojnice se odprejo, znoj lažje izhlapeva in telo se tako ohlaja. Za ohranjanje termoregulacije v telesu je torej najbolj pomembno, da smo ustrezno hidrirani. Poskusimo se izogibati napitkom, ki vsebujejo kofein, kavi, pravemu čaju, saj imajo diuretični učinek, torej odvajajo vodo.

Okoli 20 ali 30 odstotkov tekočine naj bi vnesli s hrano, zato ni vseeno, kaj si naložimo na krožnik. Idealna poletna osvežitev je denimo lubenica, sledi ji vedno sladka in sočna melona. Le kdo ne mara kumaric? Presne, v solati, omaki, juhi, načinov priprave je več, z vsemi pa telo oskrbimo z nujnimi vitamini, minerali in predvsem tekočino. Še več možnosti uporabe nam omogočajo bučke, brez katerih ne mine noben piknik, prav tako paradižnik, paprike in preostala sezonska zelenjava.

Ko je res vroče in čez dan niti ne čutimo lakote, si lahko privoščimo vsaj skledo zelene solate – z dodatkom mešanice semen, češnjevega paradižnika in morda feta sira je pametna poletna izbira.