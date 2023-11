Odpornost je na preizkušnji: Pojdite ven, na zrak in sonce

Po dolgem obdobju visokih temperatur je prišla jesen, ki jo spremljajo nižje temperature in tudi večje temperaturne razlike med dnevom in nočjo. Čeprav je lepa in bogata, je tudi idealno obdobje za boj z različnimi vnetji in okužbami. Pa poglejmo.



Pojdite ven, na zrak in sonce. FOTO: Guliver/Getty Images

Z jesenjo pridejo nižje temperature, s temi pa se naravna odpornost organizma zmanjša. FOTO: Guliver/Getty Images

Smeh bo izboljšal razpoloženje.

Jeseni se spopadamo s težavami z dihalnim sistemom. Naravna odpornost organizma se z nizkimi temperaturami znatno zmanjša, s tem pa je večja možnost za akutne okužbe zgornjih dihalnih poti. Možnost zbolevanja je večja tudi zato, ker se več ljudi zadržuje v zaprtih prostorih, ki niso dovolj prezračeni (vrtci, šole, pisarne, kinematografi, sredstva javnega prevoza, tudi telovadnice).K sreči je večina okužb zgornjih dihalnih poti blaga in ne zahtevajo resnejšega oziroma dolgotrajnega zdravljenja. V jesenskih mesecih začnemo zbolevati za gripo in prehladi, proti prvi se lahko zaščitimo s cepljenjem, proti drugim z zdravim načinom življenja. Torej pravilno prehrano s čim več vitamina C, ki krepi imunski sistem ter manjša možnost zbolevanja, in gibanjem: kadar je le mogoče, se gibajte na svežem zraku, tako ne boste le okrepili telesa, ognili se boste tudi bakterijam in virusom v zaprtih prostorih. Poleg tega si redno in temeljito umivajte roke.Tudi želodčni problemi so povezani z vremenskimi spremembami. Izsledki študije, v kateri je sodelovalo 26.000 ljudi, kažejo, da se težave najpogosteje pojavijo jeseni. Čeprav ni dokazano, mnogi jeseni tožijo nad bolečinami v sklepih, za te naj bi bila kriva sprememba atmosferskega tlaka, nagli padec temperature zraka tako lahko povzroči boleče sklepe.Hlad, dež, megla, krajši dnevi in manj dnevne svetlobe lahko povzročijo slabše razpoloženje, t. i. jesensko depresijo.Stanje niti najmanj ni prijetno, a strokovnjaki pravijo, da ni razloga za preplah, začasna melanholija k sreči ni klinična depresija in mine. Strokovnjaki svetujejo čim več izpostavljenosti svetlobi, najraje sončni, in uživanje vitamina D. Koristi gibanje, katera koli vrsta fizične aktivnosti, da vam je le všeč. In ne pozabite na zadostno količino spanca. Berite, poslušajte glasbo in se smejte.