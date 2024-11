Odlike popolnega ljubimca

Med merili, ki opredeljujejo popolnega moškega, se jih veliko nanaša na njegovo vedenje v postelji. Kakšen je torej idealni ljubimec, takšen, ki lahko zadovolji tako rekoč vsako?

Rad se uči

Nekateri pari se med rjuhami takoj ujamejo, drugi potrebujejo več časa, za kar je pomembna dobra komunikacija. Moški, ki je pripravljen sprejemati nasvete in navodila, nima težav z egom in rad usvaja tehnike, s katerimi bo zadovoljil partnerico, je zmagovalec. Če pa ni pripravljen poslušati, bo ženska začela hliniti orgazme.

Ne hvali se

Moški se pogosto hvalijo s spolnimi veščinami in izkušnjami, vendar se ne zavedajo, da lahko to deluje zelo odbijajoče. Ženske ne želijo poslušati o predhodnicah, ki so mu prej grele posteljo, ali hvalisanja, katero tehniko obvlada med rjuhami. Ne samo da je to neprivlačno, obenem dviguje pričakovanja, ki jih potem pogosto ne zmore izpolniti.

Iskreni pokloni

Ceneni pokloni o okrogli zadnjici so morda lahko za hip celo zabavni, a ženska se jih bo hitro naveličala. Nobena si ne želi, da bi moški opazil le njeno telo. Iskreni in preprosti komplimenti, ki razkrivajo pristna čustva, so tisti, zaradi katerih bo verjela, da ima ljubimca iz sanj.

Zrelost

Kolikokrat se zgodi, da je vse kot v pravljici, a le do prvega seksa, potem pa moški izgine ... Stara zgodba, ki kaže na čustveno nezrelost. Tudi če ga strast mine ali ne ve, kako bi nadaljeval odnos, ni primerno, da ne vrača sporočil ali klicev, pretrga stik brez pojasnil ... Komunikacija je ključna, pa naj bo konec srečen ali ne. Vseeno se spodobi, da se pogovorita.