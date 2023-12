Niža holesterol, odpravlja zadah. Vse to in še več zmore vsestranski cimet

V tem prazničnem času ni lepšega od peke slaščic, ki napolnijo stanovanje s čudovitim vonjem po cimetu. Začimbe, ki jo tradicionalno uporabljamo v najbolj prazničnem mesecu v letu, pa ne odlikuje le privlačen vonj – ima tudi številne koristi za zdravje.

Med drugim vsebuje veliko antioksidantov, ki nam pomagajo ostati mladostni in zdravi.

Ena najbolj znanih zdravju koristnih in tudi znanstveno potrjenih lastnosti cimeta je njegov protivnetni učinek, deluje tudi protimikrobno, zaradi česar pomaga v boju proti bakterijam, virusom in glivicam. Spodbuja delovanje imunskega sistema in ugodno vpliva na srčno-žilni sistem, saj med drugim niža krvni tlak.

Uživajmo ga zmerno, saj v pretiranih količinah škoduje. FOTO: Baibaz/Getty Images

Blaži prebavne motnje, odpravlja krče in vetrove. V medicini ga proučujejo kot vir sestavin za zdravila pri parkinsonovi ali alzheimerjevi bolezni. Cimet uravnava raven sladkorja v krvi, pomaga tudi pri povišanem holesterolu. Uživanje cimeta naj bi izboljšalo tudi metabolizem lipidov, kar je dobra novica za vse, ki imajo težave z vnetjem, ki je posledica debelosti. Dobro dene tudi želodcu, še posebno ob prazničnih pretiravanjih.

Če ga dodajamo k jedem, bomo lažje izgubili nekaj odvečnih kilogramov, saj se zaradi njegove posebne in izrazite arome zmanjša želja, da bi segali po sladkih jedeh. Cimet naj bi ščitil tudi pred rakom, vendar so raziskave o tem opravili le na živalih. Uživanje cimeta v skladu z nekaterimi raziskavami odpravlja slab zadah in preprečuje zobno gnilobo.

Masažo z mešanico cimetovega in jojobinega ali kakega drugega osnovnega olja si privoščimo zunanje, za blaženje simptomov artritisa in izboljšanje cirkulacije krvi.

Eterično olje uporabimo v izparilniku, ko potrebujemo dodatno energijo.

Cimet lahko uporabljamo tudi v obliki oblog in mazil. Akne odpravimo z mešanico medu in cimeta, menstrualne krče bodo olajšali topli obkladki s cimetovim eteričnim oljem. Slednje lahko uporabimo tudi v izparilniku, zlasti ko potrebujemo dodatno energijo. Zbudi nas in poskrbi, da smo bolj osredotočeni, kar nam bo v dneh, ko se vrstijo dogodki in zabave, prišlo še kako prav naslednji dan v službi. Cimet je resda zdrav, vendar pa z njim vseeno ne smemo pretiravati. V nosečnosti se jemanje večjih količin odsvetuje, saj ni znano, kako lahko vpliva na plod.